التشغيل خلال شهور| تفاصيل مشروع مترو الإسكندرية الجديد.. المحطات والمسارات

​في خطوة هامة نحو تطوير البنية التحتية ووسائل النقل الجماعي في المحافظات، تستعد مدينة الإسكندرية لاستقبال مشروع “مترو الإسكندرية الجديد” والذي يعد بمثابة شريان مروري وحضاري جديد يربط أطراف المدينة ويسهل حركة المواطنين بكفاءة عالية، بعد الإعلان عن تشغيله التجريبي المرتقب في أبريل 2027.

​مسار استراتيجي ومحطات متكاملة

​يمتد المشروع الحيوي من محطة أبو قير وصولاً إلى محطة مصر، وذلك بطول إجمالي يبلغ 21.7 كيلومتر.

وينقسم هذا المسار هندسياً بين أجزاء علوية وسطحية، حيث يتكون من 15.2 كيلومتر مسار علوي، و6.5 كيلومتر مسار سطحي.

​ويخدم المترو الجديد قاطني الإسكندرية من خلال 20 محطة، جرى توزيعها بعناية لتغطي النقاط الحيوية؛ وتضم هذه المحطات 14 محطة علوية و6 محطات سطحية.

​أرقام قياسية ومزايا تشغيلية

و​يعد مشروع المترو نقلة نوعية ضخمة مقارنة بوسائل النقل القديمة على نفس المسار، وتبرز أهم مزاياه في النقاط التالية:

​اختصار زمن الرحلة: ينخفض زمن الرحلة الكلي بشكل مذهل من 50 دقيقة حالياً إلى 25 دقيقة فقط، وهو ما يعكسه شعار المشروع "هتلفها في 25 دقيقة".

​قفزة في الطاقة الاستيعابية: ترتفع الطاقة الاستيعابية للخط بشكل هائل لتنتقل من 2850 راكباً فقط إلى 60 ألف راكب في الساعة.

​سرعة فائقة: ترتفع سرعة القطارات القصوى من 25 كم إلى 100 كم في الساعة.

​أسطول حديث وصناعة محلية

​ولضمان تقديم خدمات بمعايير عالمية، يضم المشروع أسطولاً مكوناً من 21 قطاراً، بإجمالي 189 عربة، والتي تتميز بأنها تصنع محلياً، دعماً للصناعة الوطنية وتوطين تكنولوجيا النقل الحديثة.

​ومن المنتظر أن يبدأ التشغيل التجريبي لهذا الصرح التنموي الكبير خلال شهر أبريل 2027، ليدخل عروس البحر المتوسط عصراً جديداً من النقل الذكي المستدام.

​«سكك حديد مصر» تعلن تشغيل قطارات إضافية واستثنائية لخدمة الركاب بين طنطا ومحافظات الدلتا

وكانت ​أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن خطة تشغيل خاصة تتضمن تسيير رحلات خصوصية واستثنائية إضافية، وتعديل مواعيد بعض القطارات؛ وذلك لتلبية الطلب المتزايد على حركة السفر من وإلى مدينة طنطا، واستيعاب كثافة الركاب خلال يومي الخميس والجمعة (الموافقين 22 و23 أكتوبر 2026).

و​تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الهيئة المستمر على تعزيز مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب، وتسهيل التنقل بين محافظات الوجه البحري ودعم خطوط الحركة خلال أيام الذروة.