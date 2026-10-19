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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

وظيفة في السفارة الأمريكية بمرتب 2.3 مليون جنيه.. الشروط وطريقة التقديم

السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية
قسم الخدمات

​تصدرت فرص العمل بالسفارة الأمريكية في القاهرة، اهتمامات الباحثين عن وظائف ذات رواتب تنافسية، بعدما أعلنت البعثة الدبلوماسية عن فتح باب التقديم لشغل وظيفة "منسق الأمن السكني" بمكتب الأمن الإقليمي، براتب سنوي يبلغ 43,543 دولاراً (ما يعادل نحو 2.3 مليون جنيه مصري)، للعمل بدوام كامل، على أن يكون آخر موعد للتقديم هو 26 أكتوبر 2026.

​وتتطلب الوظيفة اجتياز تدقيق وتحقيق أمني صارم للحصول على تصريح أمني سري من وزارة الخارجية الأمريكية والاحتفاظ به قبل مباشرة مهام العمل.

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​أولاً: المهام الوظيفية لـ “منسق الأمن السكني”

و​يتولى شاغل الوظيفة الإشراف الإداري على برنامج الأمن السكني، والعمل كحلقة وصل رئيسية بين الجهات المعنية لضمان معايير السلامة، وتتضمن مهامه ما يلي:

• ​إجراء مسوحات أمنية لجميع المساكن الحالية لضمان الالتزام بمعايير الأمن السكني.

• ​فحص وتقييم المساكن المقترحة للتأكد من ملاءمتها أمنياً وتوافقها مع معايير مجلس سياسة الأمن الخارجي.

• ​التنسيق المستمر بين مكتب الأمن الإقليمي، ومكتب الخدمات العامة، وقسم صيانة المرافق، وأصحاب العقارات.

السفارة الأمريكية

• ​متابعة وتنظيم كافة الجوانب الإدارية المرتبطة ببرنامج الأمن السكني.

​ثانياً: الشروط والمؤهلات المطلوبة

​وحددت السفارة مجموعة من الشروط الأساسية للقبول، تشمل:

• ​المؤهل الدراسي: إتمام المرحلة الثانوية كحد أدنى.

• ​الخبرة العملية: امتلاك خبرة إدارية مكتبية لا تقل عن سنتين، تشمل إدارة استفسارات وشكاوي العملاء وإعداد التقارير والمراسلات.

• ​اللغات: إتقان تام للغة الإنجليزية قراءة وكتابة وتحدثاً (مع الاستعداد لاختبار تقييم المستوى).

• ​المهارات والقدرات: القدرة على العمل المستقل، الالتزام بالمواعيد النهائية، إجادة برامج الحاسوب (Word, Excel, Access, PowerPoint, Google Earth)، وامتلاك رخصة قيادة سارية تُقدم عند الاستدعاء للمقابلة.

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​ثالثاً: المستندات المطلوبة (لفئات المتقدمين المؤهلين)

و​تشمل الأوراق الواجب إرفاقها لبعض الفئات المتقدمة (مثل أفراد العائلات المؤهلين):

• ​نسخة من أوامر سفر الكفيل أو إشعار التعيين أو ما يعادلهما.

• ​نسخة من جواز السفر.

• ​مستندات داعمة إضافية مثل نموذج DD-214 أو خطابات شؤون المحاربين القدامى ونموذج SF-50 (إن وجدت).

​وشددت السفارة على ضرورة اكتمال الطلب وإرفاق كافة المستندات المطلوبة، حيث يؤدي أي نقص إلى استبعاد المتقدم تلقائياً.

السفارة الأمريكية بالقاهرة

​رابعاً: المزايا والأولويات

وتُحدد خطة الأجور عبر مكتب الموارد البشرية وتخضع لتأكيد الإدارة بواشنطن، وتمنح السفارة أولوية التوظيف لفئات محددة وفق ترتيب الأفضلية (مثل أفراد عائلات المواطنين الأمريكيين المؤهلين من قدامى المحاربين وموظفي الخدمة الخارجية ومدنية ممن تنطبق عليهم شروط إعادة التوظيف).

خامساً: كيفية التقديم

ويمكن للمستوفين للشروط تقديم الطلبات إلكترونياً واستكمال الاستمارة وإرفاق المستندات عبر منصة التوظيف الرسمية للبعثة الأمريكية (ERA)، مع ضرورة سرعة التقديم قبل الموعد النهائي في 26 أكتوبر 2026.

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