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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الإيجار القديم.. حالات يجوز فيها إخلاء الشقة قبل 2032 وفقا للقانون

الإيجار القديم
الإيجار القديم
قسم الخدمات

وفقاً للقوانين المنظمة لعلاقة الإيجار القديم (بما فيها القوانين التاريخية الحاكمة كالقانون 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 والتطورات التشريعية الحديثة)، فإن عقود الإيجار القديم لا تنتهي بمجرد مرور الوقت، ولا يحق للمالك طلب إخلاء الشقة إلا في حالات محددة وردت على سبيل الحصر في القانون.

و​فيما يلي الحالات القانونية الصريحة التي يجوز فيها للمالك طلب فسخ العقد وإخلاء الشقة:

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​1. عدم سداد الأجرة (الإيجار الشهري)

و​يحق للمالك إنذار المستأجر سداد الأجرة المتأخرة، وإذا امتنع أو تكرر تأخره في دفع الإيجار دون مبرر تقبله المحكمة، يحق للمالك رفع دعوى إخلاء للضرورة.

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ملاحظة قانونية: في القضايا الاعتيادية، إذا قام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة ومصاريف التقاضي الفعلية قبل إقفال باب المرافعة أمام المحكمة (للمرة الأولى)، فإن ذلك يسقط حق المالك في طلب الإخلاء.

​2. التنازل عن الشقة أو التأجير من الباطن دون إذن

الإيجار القديم

و​إذا ثبت أن المستأجر قام بتأجير الشقة من الباطن، أو تنازل عنها للغير، أو تركها لشخص آخر دون الحصول على إذن كتابي صريح من المالك، يُعتبر ذلك مخالفة جسيمة توجب الإخلاء الفوري.

​3. ترك الشقة مغلقة أو عدم الاستخدام لفترات طويلة

الإيجار القديم

أيضا ​إذا ترك المستأجر (أو من امتد إليه العقد) الشقة مغلقة دون إقامة فعلية أو مبرر مقبول لمدة طويلة (وفقاً للضوابط القانونية المرعية)، جاز للمالك المطالبة بإخلاء العين لانتفاء مبرر الانتفاع.

​4. إحداث أضرار جسيمة بالمبنى أو الشقة

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كذلك ​إذا تسبب المستأجر في إحداث أضرار هادمة أو مهددة لسلامة المبنى الإنشائية أو الجدران الأساسية، أو أثبت بحكم قضائي نهائي أنه يستعمل الشقة بطريقة مقلقة للراحة العامة أو مضرة بالصحة أو منافية للآداب.

​5. تغيير الغرض من الاستخدام

قانون الإيجار القديم

و​إذا تم استئجار الشقة بغرض "السكن" وقام المستأجر بتحويل نشاطها إلى مكتب إداري أو عيادة أو نشاط تجاري دون موافقة المالك الكتابية.

الإيجار القديم - أرشيفية

​ولكن يجب الانتباه أن قضايا الإيجار القديم تعتمد بشكل أساسي على دقة الإجراءات القانونية (مثل الإنذارات الرسمية على يد محضر وتوافر أدلة الإثبات كفواتير المرافق وشهادة الشهود)، ويتم الفصل فيها قضائياً بناءً على وقائع كل نزاع على حدة.

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