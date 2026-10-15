آخر موعد لحجز شقق الإيجار التمليكي 2026 .. المساحات والمدن المتاحة

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، استقبال طلبات المواطنين الراغبين في التقديم على طروحات شقق «الإيجار التمليكي» (الإيجار المنتهي بالتملك) لعام 2026 عبر منصة «مسكن»، وسط إقبال كبيراً من المواطنين لتقنين أوضاعهم الحصول على وحدات سكنية ملائمة.

أولاً: آخر موعد لتقديم الطلبات

وتُغلق وزارة الإسكان باب التسجيل والتقديم إلكترونياً على الوحدات المطروحة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك في 19 أكتوبر 2026.

التقديم عبر المنصة: يُتاح تقديم الطلبات وسداد مقدمات جدية الحجز والمصروفات الإدارية عبر الموعد المعتمد على بوابة «مسكن» الإلكترونية الرسمية التابعة للوزارة.

ثانياً: تفاصيل الوحدات والمساحات والمدن المتاحة

ويتضمن الطرح الشامل نحو 10 آلاف وحدة سكنية مقسمة بين وحدات جاهزة للتسليم الفوري وأخرى جارٍ تنفيذها، وتتوزع على نحو 26 مدينة جديدة ومحافظة:

المساحات: الوحدات الجاهزة: تتراوح مساحاتها بين 57 و161 متراً مربعاً.

الوحدات الجاري تنفيذها: تتراوح مساحاتها بين 90 و126 متراً مربعاً (على أن يُسلم المشروع خلال 3 سنوات). أبرز المحافظات والمدن المشمولة للطرح: المدن الجديدة ومحافظات الوجه البحري والقناة: (الجيزة، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، الشرقية).

محافظات الصعيد والوجه القبلي: (الأقصر، قنا، سوهاج، المنيا).

ثالثاً: القيمة الإيجارية ونظام الدعم وسداد جدية الحجز

وحرصت الدولة على تقديم تسهيلات مادية تناسب الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل لتخفيف الأعباء المعيشية:

مبلغ التأمين وجدية الحجز: سداد مبلغ 10 آلاف جنيه كتأمين للوحدة (يُرد في نهاية مدة الإيجار أو في حالة عدم تخصيص وحدة).

سداد مبلغ 10 آلاف جنيه كتأمين للوحدة (يُرد في نهاية مدة الإيجار أو في حالة عدم تخصيص وحدة). القيمة الإيجارية الشهرية: تبدأ القيمة الإيجارية الأساسية للوحدات من 1250 إلى 2000 جنيه شهرياً (وفقاً للمساحة والموقع وطبيعة دخل الأسرة).

الدعم الحكومي المقدم: يقدم صندوق الإسكان الاجتماعي دعماً نقدياً غير مباشر يصل إلى 100 ألف جنيه للمستفيد للمساهمة في سداد القيمة الإيجارية الشهرية ليتناسب القسط مع صافي الدخل.

يقدم صندوق الإسكان الاجتماعي دعماً نقدياً غير مباشر يصل إلى 100 ألف جنيه للمستفيد للمساهمة في سداد القيمة الإيجارية الشهرية ليتناسب القسط مع صافي الدخل. معدل الزيادة السنوية: تُطبق زيادة سنوية قدرها 7% على القيمة الإيجارية طوال فترة التعاقد.

رابعاً: الشروط الأساسية وضوابط التقديم

السن والحد الأقصى للدخل: ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاماً وألا يزيد على 35 عاماً بحلول نهاية الإعلان.

ألا يتجاوز صافي دخل الأسرة الشهري من كافة المصادر 16 ألف جنيه.