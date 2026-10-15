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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة.. الأماكن والمواعيد

الحصبة
الحصبة
قسم الخدمات

في خطوة استباقية تعزز منظومة الصحة العامة وتصطاد أي ثغرات وبائية محتملة، تستعد وزارة الصحة والسكان لإطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية. 

وتأتي هذه الحملة تأكيداً على التزام الدولة بتوفير بيئة صحية آمنة لكل طفل على أراضيها، بلا استثناء.

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تفاصيل الحملة وأهدافها

موعد الانطلاق: تبدأ فعاليات الحملة يوم 25 أكتوبر المقبل وتستمر لمدة 3 أسابيع متواصلة.

الفئة المستهدفة: تستهدف الحملة جميع الأطفال — المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر.

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المدى العمري: تغطي الفئة العمرية الممتدة من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات، لضمان مناعة مجتمعية قوية ومتكاملة في المدارس ومراحل الطفولة المبكرة.

أين تجد الفرق الطبية؟

وحرصاً على تسهيل الوصول إلى جميع المستهدفين دون مشقة، تتوفر التطعيمات بشكل مجاني بالكامل في مختلف المنافذ الطبية والخدمية، والتي تشمل:

تطعيم ضد مرض الحصبة
  • المدارس بمختلف مراحلها والحضانات.
  • الوحدات الصحية ومكاتب الصحة المنتشرة في القرى والمدن.
  • نقاط التطعيم الثابتة والفرق الطبية المتنقلة التي تجوب جميع المحافظات.

رسالة توعوية

الحصبة

والتطعيم ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو درع الوقاية الأول الذي يحمي طفلك من مضاعفات خطيرة، ويسهم في حماية المجتمع بأسره. خطوة بسيطة اليوم تصنع فارقاً كبيراً في مستقبل أطفالنا الصحي.

ويمكن الاستفسار أو لمزيد من المعلومات، حيث خصصت وزارة الصحة الخط الساخن (105) للرد على كافة التساؤلات وتقديم الدعم الفوري للمواطنين.

فيروس الحصبة

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان عن الاستعداد لإطلاق حملة قومية مجانية لحماية أطفالنا من الحصبة والحصبة الألمانية، وذلك خلال شهر أكتوبر 2026.  

​أهداف الحملة والفئات المستهدفة

و​تأتي هذه الحملة القومية في إطار خطة الوقاية الشاملة لتعزيز المناعة المجتمعية وتحصين الأطفال ضد الفيروسات المستهدفة. وتستهدف الحملة الفئات التالية:

مرض الحصبة
  • ​الأطفال من عمر 9 شهور إلى 10 سنوات.  
  • ​جميع الأطفال على أرض مصر من دون استثناء، يشمل ذلك المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض الوطن.  

​تفاصيل الطعم المستخدم

​وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن التطعيم يتم باستخدام طعم MR للحصبة والحصبة الألمانية، وهو لقاح آمن وفعال ومعتمد عالمياً ومحلياً للوقاية من هاتين الإصابتين الخطيرتين ومضاعفاتها الصحية.  

الحصبة

​تضافر الجهود المجتمعية

و​تحمل الحملة شعار: "معًا نحمي أطفالنا ونحافظ على مجتمع أكثر صحة"، وهو ما يؤكد على أهمية الدور المجتمعي ووعي أولياء الأمور في التفاعل الإيجابي مع الحملة والتوجه بالأطفال لتلقي اللقاح في مواعيده المحددة.  

الحصبة الحصبة الألمانية وزارة الصحة تطعيم الحصبة الحملة القومية للحصبة تطعيم المدارس

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