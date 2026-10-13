منحة الزواج 2026.. هدية من الدولة للفتيات المستحقات للمعاش وهذه شروطها وخطوات الصرف

​​في إطار جهود الدولة لتقديم الدعم الاجتماعي والتأميني للمواطنين، تبرز "منحة الزواج" كإحدى المزايا الهامة التي تقدمها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للفتيات المستحقات للمعاش عند إقدامهن على الزواج.

​قيمة الدعم وشروط الاستحقاق

و​تُصرف المنحة بمبلغ يعادل معاش سنة كاملة (12 شهرًا)، وتُصرف دفعة واحدة وفقًا لقيمة المعاش في شهر الزواج.

​وتستحق هذه المنحة، الفتيات والفتيات الشقيقات المستحقات للمعاش، اللاتي يتوقف صرف المعاش لهن بسبب الزواج، بشرط أساسي وهو عدم الحصول على المنحة سابقًا.

​خطوات وطريقة الصرف

و​للحصول على المنحة، يجب اتباع الخطوات التالية:

​التوجه مباشرة إلى مكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

​تقديم طلب صرف المنحة مع استكمال الاستمارة رقم 8 وتقديم المستندات المطلوبة.

​مهلة هامة لسقوط الحق

و​يجب الانتباه جيدًا إلى أن القانون حدد مهلة زمنية محددة؛ حيث يجب تقديم طلب الصرف خلال 5 سنوات من تاريخ الاستحقاق، وإلا يسقط الحق في الحصول على المنحة نهائيًا.

​استعدادات مكثفة لموسم الحج المقبل

​وفي إطار الاستعدادات المكثفة لموسم الحج المقبل (1448هـ / 2027م)، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن بدء إجراءات تصعيد الحجاج المدرجين على قوائم الاحتياطي، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة لسداد رسوم رحلة الحج للفائزين الأساسيين بالقرعة الإلكترونية، بالتزامن مع الاستعداد لفتح باب التقديم لإشراف رحلات الحج.

​تصعيد الاحتياطيين لملء مقاعد المتخلفين عن السداد

و​أكدت مصادر بوزارة التضامن الاجتماعي أنه تقرر رسمياً تصعيد الحجاج الاحتياطيين من القوائم الاحتياطية لحج الجمعيات الأهلية، ليكونوا بدلاءً للمتخلفين عن سداد رسوم الرحلة في المواعيد المقررة.

​وتأتي هذه الخطوة حرصاً من الوزارة على إتاحة الفرصة كاملة أمام المواطنين المدرجين في قوائم الاحتياطي للاستفادة من التأشيرات المتاحة، وضمان استغلال الحصة الكاملة المخصصة لحج الجمعيات الأهلية دون إهدار أي مقعد.

​الاستعداد لفتح باب التقدم لإشراف الحج

​وعلى الصعيد التنظيمي للرحلة، تستعد المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن خلال الأيام القليلة المقبلة لفتح باب تلقي طلبات التقدم لإشراف رحلات حج الجمعيات الأهلية للموسم الجديد.

​ومن المقرر أن تخضع عملية اختيار المشرفين لاختبارات دقيقة (تحريرية وشفوية) لضمان اختيار أفضل الكفاءات المؤهلة لمرافقة ضيوف الرحمن.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تخصيص مشرف متمرس لمتابعة وتلبية احتياجات الحجاج بمعدل مشرف واحد لكل 46 حاجاً، لضمان تقديم أقصى درجات الرعاية والمتابعة الميدانية طوال رحلة المناسك.