حج الجمعيات يدخل مرحلة الحسم.. تصعيد الاحتياطي وفتح باب تقديم المشرفين

​​في إطار الاستعدادات المكثفة لموسم الحج المقبل (1448هـ / 2027م)، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن بدء إجراءات تصعيد الحجاج المدرجين على قوائم الاحتياطي، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة لسداد رسوم رحلة الحج للفائزين الأساسيين بالقرعة الإلكترونية، بالتزامن مع الاستعداد لفتح باب التقديم لإشراف رحلات الحج.

​تصعيد الاحتياطيين لملء مقاعد المتخلفين عن السداد

و​أكدت مصادر بوزارة التضامن الاجتماعي أنه تقرر رسمياً تصعيد الحجاج الاحتياطيين من القوائم الاحتياطية لحج الجمعيات الأهلية، ليكونوا بدلاءً للمتخلفين عن سداد رسوم الرحلة في المواعيد المقررة.

​وتأتي هذه الخطوة حرصاً من الوزارة على إتاحة الفرصة كاملة أمام المواطنين المدرجين في قوائم الاحتياطي للاستفادة من التأشيرات المتاحة، وضمان استغلال الحصة الكاملة المخصصة لحج الجمعيات الأهلية دون إهدار أي مقعد.

​الاستعداد لفتح باب التقدم لإشراف الحج

​وعلى الصعيد التنظيمي للرحلة، تستعد المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن خلال الأيام القليلة المقبلة لفتح باب تلقي طلبات التقدم لإشراف رحلات حج الجمعيات الأهلية للموسم الجديد.

​ومن المقرر أن تخضع عملية اختيار المشرفين لاختبارات دقيقة (تحريرية وشفوية) لضمان اختيار أفضل الكفاءات المؤهلة لمرافقة ضيوف الرحمن.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تخصيص مشرف متمرس لمتابعة وتلبية احتياجات الحجاج بمعدل مشرف واحد لكل 46 حاجاً، لضمان تقديم أقصى درجات الرعاية والمتابعة الميدانية طوال رحلة المناسك.

​تفاصيل مستويات وأسعار برامج حج الجمعيات 2027

و​يُذكر أن المؤسسة القومية لتيسير الحج كانت قد اعتمدت ثلاثة مستويات لبرامج الحج لهذا الموسم (شاملة الوجبات ودون احتساب تذاكر الطيران)، والتي جاءت أسعارها على النحو التالي:

​المستوى الأول: 480 ألف جنيه.

​المستوى الثاني: 300 ألف جنيه.

​المستوى الثالث: 255 ألف جنيه.

​وتسعى وزارة التضامن من خلال هذه الخطوات المتتالية إلى ضبط منظومة الحج مبكراً، وتوفير كافة التسهيلات الإدارية والخدمية والطبية لضمان راحة الحجاج وسلامتهم طوال رحلة الإقامة والمشاعر المقدسة.

الصحة تعلن توافر لقاح الإنفلونزا الموسمية

و​أعلنت وزارة الصحة والسكان عن توافر لقاح الإنفلونزا الموسمية بجميع المحافظات، مؤكدة أهمية الحصول عليه سنويًا للوقاية من الفيروس ومضاعفاته الخطيرة، بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء الذي يشهد ذروة انتشار العدوى التنفسية.

​وفي هذا السياق، أكد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، أن التطعيم يعد ركيزة أساسية في منظومة الوقاية للحفاظ على صحة المواطنين ودعم جهود الدولة في تعزيز الصحة العامة. وأوضح أن اللقاح يستهدف بشكل خاص الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، والتي تشمل:

​كبار السن (65 عامًا فأكثر) والأطفال.

​السيدات الحوامل.

​مرضى الأمراض المزمنة (كالقلب، السكري، وأمراض الجهاز التنفسي).

​أصحاب المناعة الضعيفة والعاملون بالقطاع الصحي.

​المسافرون والمقبلون على أداء فريضة الحج والعمرة نظرًا للتواجد في التجمعات المزدحمة.

​تجديد الحماية بتركيبة حديثة

​من جانبه، أشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن فيروس الإنفلونزا يتغير باستمرار من موسم لآخر؛ لذا يتم تحديث تركيبة اللقاح سنويًا لتتطابق مع السلالات المتوقع انتشارها، مما يضمن أعلى كفاءة ومستوى حماية ممكن للمواطنين.

​وشدد "عبدالغفار" على أمان وفاعلية اللقاح، لافتًا إلى أن تلقيه قبل حلول الشتاء بوقت كافٍ يتيح للجسم الوقت الكافي لتكوين الأجسام المضادة والمناعة اللازمة لمواجهة العدوى.

​أماكن توافر اللقاح

​أوضحت وزارة الصحة أن لقاح الإنفلونزا الموسمية متوفر حاليًا في مكاتب التطعيم غير الروتينية التابعة للوزارة في مختلف المحافظات.

ودعت الوزارة جموع المواطنين، وخاصة الفئات المستهدفة، إلى المسارعة بالحصول على التطعيم ضمن الإجراءات الاحترازية لحماية أنفسهم وعائلاتهم.