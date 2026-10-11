الخريف داخل بتقله.. الأرصاد تحذر من أمطار تصل للسيول ورياح مثيرة للأتربة

​​أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026، حيث تشهد البلاد طقساً خريفياً مائلاً للحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، في حين يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومائلاً للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر.

​شبورة مائية كثيفة صباحاً

و​تحذّر الأرصاد الجوية من انتشار شبورة مائية كثيفة أحياناً في الفترة من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحاً تقريباً، والتي تؤثر على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد ومدن القناة، وسط سيناء.

​خريطة الأمطار والسيول

و​كشف البيان الرسمي عن تفاصيل فرص سقوط الأمطار بمختلف مناطق الجمهورية، والتي جاءت كالتالي:

​أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحياناً (بنسبة حدوث 40% تقريباً): تشهدها مناطق من جنوب الصعيد، وقد تغزر لتصل إلى حد السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء وخليج العقبة ومناطق من محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

​أمطار خفيفة (بنسبة حدوث 30% تقريباً): على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

​أمطار متوسطة (بنسبة حدوث 20% تقريباً): على بعض المناطق بفترات متقطعة.

​فرص ضعيفة جداً لأمطار خفيفة (بنسبة حدوث 10% تقريباً): على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد لتطال مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

​نشاط للرياح وتحذيرات عاجلة

و​تشهد حركة الملاحة والطرق نشاطاً للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والتي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من وسط وجنوب سيناء، وجنوب الصعيد، وجنوب الصحراء الشرقية على فترات متقطعة.

​وفي ذات السياق، أطلقت هيئة الأرصاد تحذيراً عاجلاً بشأن السحب الرعدية (التي تبلغ نسبة حدوثها نحو 40%)، محذرةً من:

​نشاط الرياح القوية: الناتجة عن الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية على بعض المناطق.

​ضربات البرق: المصاحبة للسحب الرعدية في بعض المناطق.

​وأهابت الجهات المعنية بالمواطنين اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مع ضرورة متابعة التحديثات المستمرة الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.