أجرى الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جولة تفقدية بعدد من مدارس التعليم الفني بالقاهرة، حيث قام بزيارة مدرسة الزيتون التجارية بنين للتأسيس العسكري وفصول الزيتون الفندقية للتعليم والتدريب المزدوج ومدرسة السيدة حنيفة السلحدار المشتركة للتعليم والتدريب المزدوج ومدرسة العباسية الصناعية الكهربية ومدرسة أحمد ماهر الصناعية للتأسيس العسكري وفصول التعليم والتدريب المزدوج للصناعات الجلدية.

وخلال الزيارة، تابع الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني انتظام الدراسة وأداء الطلاب للجزء العملي بالورش والمعامل ومنظومة الجدارات، كما ناقش الطلاب في مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي ومدى تفاعل الطلاب مع المنصة العالمية للمادة.

كما تفقد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عددا من فصول التأسيس العسكري وجانبا من أنشطة تنمية الوعي الوطني لدى طلاب المدارس الفنية.

وعلى جانب آخر ، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حصولها على إشادة أممية جديدة من إدوارد بيجبيدر المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن بيجبيدر أشاد بجهود إصلاح التعليم في مصر وخفض الكثافات الطلابية وتحسن مستوى الطلاب في القراءة والكتابة ومنظومة التعليم الدامج

ونشرت وزارة التربية والتعليم فيديو يكشف عن أبرز تصريحات المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وجاءت أبرز التصريحات كما يلي :