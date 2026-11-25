تحولت رحلة شراء مستلزمات كهربائية لتشطيب شقة سكنية إلى نهاية مأساوية للصبي حسين، ابن قرية أبو صير التابعة لمركز البدرشين بمحافظة الجيزة، بعدما خرج من منزله وبحوزته نحو 10 آلاف جنيه لشراء بعض الاحتياجات، لكنه لم يعد إلى أسرته، لتنتهي رحلة البحث عنه بالعثور على جثمانه داخل إحدى الترع بمحافظة الشرقية، وسط اتهامات لثلاثة شباب تربطهم به معرفة سابقة بالتواصل معه واستدراجه إلى مكان الواقعة.

10 آلاف جنيه وراء اختفاء حسين

بدأت تفاصيل الواقعة ببلاغ تغيب إلى مركز شرطة البدرشين ، تضمن أن والد حسين طلب منه التوجه لشراء بعض مستلزمات الكهرباء اللازمة لاستكمال أعمال تشطيب إحدى الشقق، وسلمه مبلغًا ماليًا يقدر بنحو 10 آلاف جنيه، فغادر الشاب المنزل متوجهًا لتنفيذ المهمة، إلا أن ساعات مرت دون عودته، ما أثار قلق أسرته، خاصة بعدما انقطع التواصل معه واختفت أخباره تمامًا.

ومع استمرار غيابه، بدأت الأسرة رحلة بحث مكثفة عنه، وجرى السؤال في الأماكن التي اعتاد التردد عليها، إلى أن تلقى ذوو الشاب اتصالًا هاتفيًا يفيد بوجوده داخل أحد مقاهي الإنترنت «سايبر» بمحافظة الشرقية.

حسين المجني عليه

مماطلة صديق كشفت خيوط الجريمة

لم تتوقف الأسرة عند الاتصال، وتوجهت إلى المكان الذي وردت بشأنه المعلومات، وبدأ أفرادها في السؤال عن حسين، حتى توصلوا إلى شخص تربطه به معرفة، إلا أنهم فوجئوا بمماطلته في الإجابة عن مكانه، وترديده أنه غاضب منهم، وأنه سيعود إلى المنزل بمفرده دون تدخل من أحد.

وظلت الأسرة تحاول الوصول إلى حقيقة اختفائه، حتى تلقت اتصالًا آخر حمل مفاجأة صادمة، بعدما أبلغهم أحد الأشخاص بالعثور على شاب تتطابق أوصافه مع حسين داخل إحدى الترع بالشرقية.

وعلى الفور، توجه أفراد الأسرة إلى المكان، لتكون الصدمة بالعثور على حسين، وإخطار الأجهزة الأمنية بالواقعة، التي بدأت فحص ملابسات العثور على جثمانه وكشف ظروف وفاته.

اعتداء وسرقة وإلقاء في الترعة

وبتكثيف التحريات والفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد المتهمين، الذي كشف خلال التحقيقات الأولية عن تورط اثنين آخرين من أصدقائه في ارتكاب الواقعة.

وتبين من التحريات أن المتهمين الثلاثة اعتدوا على حسين داخل منطقة زراعية، وانهالوا عليه بالضرب باستخدام عصا خشبية على رأسه، قبل الاستيلاء على المبلغ المالي الذي كان بحوزته، ثم تخلصوا منه بإلقاء جثمانه داخل إحدى الترع، في محاولة لإخفاء معالم جريمتهم.

وتواصل الأجهزة الأمنية استكمال الإجراءات القانونية، فيما تتولى جهات التحقيق مباشرة التحقيقات لكشف كافة ملابسات الجريمة، وبيان دور كل متهم فيها.