تفقدت الدكتورة نبيلة حسن، رئيس أكاديمية الفنون، الأعمال الإنشائية والتجهيزية بمستشفى الأكاديمية الجديد، في إطار حرص الأكاديمية على تطوير خدماتها وتعزيز دورها المجتمعي، من خلال إنشاء صرح طبي متكامل لتقديم خدمات الرعاية الصحية، بطاقة استيعابية تصل إلى 204 أسِرّة، وعلى مساحة تبلغ 4 آلاف متر مربع، ويتكون من 10 طوابق.

ويأتي المشروع في إطار رؤية أكاديمية الفنون لتوسيع نطاق إسهاماتها المجتمعية، حيث بدأت أعمال التنفيذ خلال عام 2020/2021، وتتابع إدارة الأكاديمية مراحل العمل لضمان الانتهاء منه وفقًا للمعايير الهندسية والطبية المحددة. وينفذ المشروع على ثلاث مراحل رئيسية، أُنجزت أجزاء كبيرة منها، فيما تخضع مرحلة رابعة للتخطيط المستقبلي.

تفاصيل مستشفى اكاديمية الفنون

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي، انتهت فرق العمل، تحت إشراف الأكاديمية، من تشطيب وتجهيز الطوابق من الثاني حتى التاسع بالكامل، فيما تتواصل الأعمال النهائية بالطابقين الأرضي والأول، إلى جانب استكمال تشطيبات الواجهات الخارجية وتوصيلات شبكة الغاز الطبيعي، تمهيدًا لبدء التشغيل.

ويضم المستشفى منظومة متكاملة ومتنوعة من الأقسام والتخصصات الطبية، حيث تحتوي الطوابق من الخامس إلى التاسع على 110 غرف للمرضى، بسعة 110 أسِرّة، و10 أجنحة بواقع جناحين في كل طابق، بالإضافة إلى 5 غرف للعزل الطبي.

ويضم الطابق الرابع قسم العلاج الطبيعي والتأهيل والمقر الإداري للمستشفى، بينما خُصص الطابق الثالث لوحدتي علاج الأورام والغسيل الكلوي، بطاقة استيعابية تبلغ 17 سريرًا، فيما يضم الطابق الثاني المعامل الطبية وبنك الدم.

ويحتوي الطابق الأول على 4 غرف عمليات مجهزة، و3 غرف للعناية المركزة بسعة 23 سريرًا، تشمل العناية المركزة للقلب والأطفال والعناية العامة، بالإضافة إلى وحدة حضّانات تضم 8 حضّانات، والعيادات الخارجية، وغرف قسطرة القلب.

أما الطابق الأرضي، فيضم قسم الطوارئ لاستقبال الحالات الحرجة، وقسم الأشعة، والمطبخ الرئيسي.

ويعكس مشروع مستشفى أكاديمية الفنون اهتمام الأكاديمية بتطوير إمكاناتها المؤسسية وتعزيز دورها المجتمعي، من خلال إنشاء صرح طبي متكامل يضم مختلف التخصصات والأقسام الطبية، بما يمثل إضافة مهمة لمنظومة الخدمات الصحية.