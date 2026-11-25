كشف الفنان خالد سليم في تصريحات تليفزيونية عن خضوعه الي عملية جراحية، لاستئصال ورم في الأحبال الصوتية.

وقال خالد سليم انه خضع في عام 2017 لعملية جراحية لاستئصال ورم من الأحبال الصوتية، مؤكدا أن نتيجة الفحوصات أثبتت أن الورم حميد، وحمد الله على تجاوز تلك الأزمة.

واستكمل خالد سليم انه قرر التوقف عن التدخين، لكنه تعرض لمضاعفات وأعراض انسحاب صعبة، ورغم ذلك تمسك بقراره ولم يعد إلى السجائر مرة أخرى.

وتابع خالد سليم ان أعراض الانسحاب استمرت لمدة 20 يوما، اضطر خلالها إلى تناول أدوية قوية، مشيرًا إلى أن حالته لم تستعد عافيتها بالكامل حتى الآن، قائلا إن الرئة لم تعد تعمل بكفاءتها المعتادة، كما تأثرت الأحبال الصوتية بسبب التهاب في الحنجرة.