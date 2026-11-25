قضت محكمة شمال الجيزة الابتدائية بمعاقبة متهم بالسجن لمدة 12 سنة، على خلفية اتهامه بالاشتراك مع آخرين في الاستيلاء على أموال مواطن، بعد إيهامه بالحصول على توكيل حصري لشركة متخصصة في زيوت السيارات بمحافظة القاهرة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تعرف المجني عليه على الشركة عبر إعلان بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قبل أن يتواصل مع المسؤولين عنها ويتوجه إلى مقرها بميدان لبنان، حيث جرى الاتفاق على منحه توكيلًا حصريًا مقابل 300 ألف جنيه.



وكشف الضحية تفاصيل تعرضه لواقعة نصب واحتيال، على يد محمد .أ.ع، بعدما قال إنه دفع 300 ألف جنيه للحصول على توكيل حصري لشركة متخصصة في زيوت السيارات بمحافظة القاهرة، قبل أن يكتشف وجود مخالفات في تفاصيل التعاقد، ويفشل في استرداد أمواله رغم مطالبته بفسخ الاتفاق.

وقال صاحب الشكوى: «بداية الموضوع كانت لما قرأت إعلانًا على موقع فيسبوك لشركة متخصصة في زيوت السيارات، فتواصلت مع ريهام، وأوضحت لي أن الشركة لديها توكيل للزيوت بمحافظة القاهرة، وأعطتني عنوان مقر الشركة في ميدان لبنان.

وأضاف: «توجهت إلى مقر الشركة، واستقبلوني بحفاوة وترحيب، وكان التعامل في البداية جيدًا جدًا، وأبلغوني أن تكلفة التوكيل 300 ألف جنيه، وأصروا على دفع المبلغ، وشرحوا لي أن المحاسب سيذهب معي إلى البنك لتوضيح رقم حساب الشركة وتحويل باقي المبلغ».

وتابع: «وجدت المحاسب أحمد ومعه الموظفة دينا، وحاول المحاسب أن يأخذ مني 270 ألف جنيه نقدًا، لكنني رفضت تسليمه الفلوس نقدًا، وتم تحويل المبلغ بالفعل إلى حسابات في البنك الأهلي خلال يناير 2025، ومعي ما يثبت التحويل من كشف حساب البنك الأهلي».

واستطرد صاحب الشكوى: «بعد ذلك توجهت إلى الشركة لاستلام العقد، لكنني فوجئت بأن العقد مكتوب فيه مبلغ 30 ألف جنيه فقط، وليس 300 ألف جنيه، كما فوجئت بأن التوكيل ليس لمحافظة القاهرة فقط، لكنه يشمل 3 مناطق في الجيزة ومنطقة أخرى في المعادي، وده كان عكس الاتفاق اللي تم معايا قبل دفع الفلوس».

وقال: «شعرت وقتها أنني تعرضت للنصب والاحتيال، وطلبت من الشركة استرداد أموالي وفسخ التعاقد، ووافقت على التنازل عن مبلغ 30 ألف جنيه، مقابل استرداد 270 ألف جنيه وتسليم العقد، لكنني لم أتمكن من استرداد أي أموال حتى الآن».

وأضاف أنه حدد في شكواه أسماء الأشخاص الذين تعامل معهم، وهم ريهام ودينا وأحمد المحاسب ومحمد أحمد عمرو فرج، رئيس مجلس إدارة الشركة، مطالبًا بالتحقيق في دور كل منهم في الواقعة.

وأشار صاحب الشكوى إلى أن كاميرات المراقبة بالبنك الأهلي سجلت، بحسب قوله، محاولة المحاسب أحمد الحصول على الأموال، مطالبًا بفحص تسجيلات الكاميرات والتحويلات البنكية وكشف الحساب الخاص به، للتأكد من تفاصيل الواقعة وتحديد المسؤوليات.

واختتم شكواه بمطالبة الجهات المختصة بالتدخل والتحقيق في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعمل على استرداد أمواله ومنع تعرض مواطنين آخرين لوقائع مماثلة.