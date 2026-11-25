احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي طاقم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أثناء وجوده بمسافر يطا بالخليل، بالضفة الغربية المحتلة.

واستُشهد أربعة فلسطينيين، بينهم طفلتان، اليوم الأربعاء ، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى الشفاء، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بوصول جثامين أربعة شهداء وعدد من المصابين، جراء قصف الاحتلال الشقة السكنية.

في السياق، استشهد مواطن وأصيب آخرون، اليوم في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منطقة الكرامة شمالي مدينة غزة، فيما أصيب ثلاثة مواطنين بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها في خان يونس جنوبي القطاع.

وأفاد مجمع الشفاء الطبي، باستشهاد مواطن وإصابة عدد من المواطنين جراء القصف الإسرائيلي على منطقة الكرامة، فيما أعلن مجمع ناصر الطبي إصابة ثلاثة مواطنين بنيران قوات الاحتلال في خان يونس.