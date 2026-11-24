حذّر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة من أن العمليات العسكرية الإسرائيلية حوّلت القطاع إلى قنبلة بيئية موقوتة تهدد حياة السكان وتترك تداعيات صحية وبيئية ممتدة لعقود، حيث تشير تقارير دولية ورصد ميداني إلى أن مؤشرات التلوث السام طالت أكثر من 99% من مساحة القطاع جراء الدمار واسع النطاق ومخلفات الحرب.



أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أنّ الاحتلال "الإسرائيلي" يحوّل القطاع إلى "قنبلة بيئية موقوتة" تهدد حياة السكان لعقود، محذرًا من تداعيات الانهيار البيئي الشامل الناجم عن الحرب، ومطالبًا بوقف فوري لحرب الإبادة الجماعية.

جرائم حرب بيئية

وقال المكتب، في بيان صحفي، الثلاثاء، إنه تابع التقارير الخطيرة الصادرة عن عشرات المؤسسات والمنظمات الدولية بشأن الانهيار البيئي في قطاع غزة، مستعرضًا أبرز ما ورد في تقرير منظمة "أوكسفام" الدولية الصادر في 23 نوفمبر 2026، بعنوان "جرائم حرب بيئية: كيف حولت الهجمات العسكرية الإسرائيلية غزة إلى منطقة نفايات سامة تهدد حياة البشر".

أوضح أن التقرير يحذّر من كارثة بيئية وصحية قد تستمر آثارها لعقود، مستندًا إلى أدلة تقنية وتحليلات ميدانية توثق حجم التدمير الممنهج للبيئة ومقومات الحياة في القطاع.

وأشار إلى أن التقرير رصد مؤشرات على مصادر تلوث محتملة طالت أكثر من 99% من مساحة قطاع غزة، استنادًا إلى صور الأقمار الصناعية والتحليلات وخرائط الهجمات خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2023 حتى أبريل 2026، كما أظهر تعرض 78% من أراضي القطاع لهجمات برية مباشرة.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي بوقف فوري لحرب الإبادة الجماعية والعدوان على القطاع، والسماح بدخول فرق الإغاثة والخبراء الدوليين لإجراء تقييمات وفحوص مخبرية وميدانية شاملة، والعمل على إزالة الركام والذخائر غير المنفجرة وفق معايير السلامة الدولية.

ودعا إلى إدراج المعالجة البيئية وإزالة التلوث ضمن أولويات خطط إعادة الإعمار، وإلزام الاحتلال بالكشف عن كميات الذخائر المستخدمة ومكوناتها الكيميائية، وتعويض الفلسطينيين عن الأضرار البيئية الجسيمة التي لحقت بالقطاع.

كما طالب بممارسة ضغوط دولية فاعلة لوقف عرقلة عمليات التقييم البيئي، وفرض حظر فوري على تصدير الأسلحة وبيعها للاحتلال الإسرائيلي.

وأكد المكتب أن ما وثقته منظمة "أوكسفام" وما تداولته وسائل الإعلام الدولية والعربية يمثل إدانة لجرائم الاحتلال، معتبرًا أن ما جرى يرقى إلى "جريمة الإبادة البيئية".

وحمّل الدول الداعمة للاحتلال، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، إلى جانب المجتمع الدولي، المسؤولية القانونية والأخلاقية عن استمرار تزويده بالسلاح الذي يدمّر الإنسان والبيئة في قطاع غزة.

وطالب الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية باعتماد التقرير والتقارير السابقة وثائق للملاحقة القانونية لقادة الاحتلال، والتدخل الفوري لإنقاذ أكثر من 2.4 مليون فلسطيني يعيشون في ظل مخاطر بيئية وصحية متفاقمة.