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واصلت معنويات الأعمال في ألمانيا مسارها التوسعي لتحقق تحسناً للشهر السابع على التوالي، مما يعزز التفاؤل بتجاوز أكبر اقتصاد في أوروبا لمرحلة الركود السابقة.

جاء هذا التعافي مدعوماً برفع الإنفاق الحكومي، وزيادة زخم الصادرات المستفيدة من استثمارات الذكاء الاصطناعي.. ونتيجة لهذا الأداء المنتظم، رفع المستشارون الاقتصاديون توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا إلى 1.3% للعام الحالي.

ورغم التحسن الملحوظ في مؤشرات مديريات المشتريات والتفاؤل الصناعي، لا تزال هناك مخاطر قائمة تتعلق بضغوط التضخم ومخاوف أسعار الطاقة خلال الشتاء، إلى جانب اتجاه البنك المركزي الأوروبي نحو تشديد أسعار الفائدة.