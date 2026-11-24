دخل ملف المدير الفني الجديد للنادي الأهلي مرحلة حاسمة بعدما كثف ياسين منصور نائب رئيس النادي وسيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة والمكلفان بالإشراف على ملف الكرة تحركاتهما ومشاوراتهما من أجل الاستقرار على هوية المدرب الذي سيتولى قيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للمغربي الحسين عموتة الذي انتهت تجربته داخل القلعة الحمراء عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد في الدوري .

ولا تبدو مهمة اختيار خليفة عموتة سهلة داخل الأهلي في ظل تعدد الأسماء المطروحة واختلاف وجهات النظر بشأن طبيعة المدرب المطلوب خاصة أن الإدارة تبحث عن شخصية قادرة على التعامل مع الضغوط الجماهيرية وإعادة الاستقرار الفني للفريق دون الدخول في تجربة جديدة قد تحتاج إلى وقت طويل قبل ظهور نتائجها.

وتكشف كواليس المشاورات الجارية عن وجود تحفظات بشأن بعض الأسماء التي دخلت دائرة الترشيحات رغم امتلاكها خبرات سابقة مع الأهلي أو معرفة بالكرة المصرية وهو ما جعل عملية الاختيار تتجاوز المفاضلة الفنية إلى حسابات أخرى تتعلق بمدى تقبل الجماهير للقرار الجديد وقدرة الإدارة على توفير الأجواء المناسبة للمدير الفني المقبل.

ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ يقودان ملف المدرب الجديد

يتولى ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ إدارة ملف اختيار المدير الفني الجديد تنفيذًا لتكليف مجلس الإدارة بعدما أعلن الأهلي رسميًا توجيه الشكر إلى الحسين عموتة وجهازه المعاون موضحًا أن القرار جاء في ضوء الرؤية التي قدمها الثنائي المشرف على قطاع الكرة.

وشهدت المشاورات مشاركة عدد من المسؤولين المعنيين بالملف الرياضي والتعاقدات وفي مقدمتهم وائل جمعة مدير الكرة والدكتور عصام سراج الدين رئيس قطاع التعاقدات من أجل دراسة الأسماء المتاحة وتقييم مدى ملاءمتها للمرحلة المقبلة.

وتحظى هذه المشاورات بأهمية خاصة بعدما أصبح مطلوبًا من الإدارة اختيار مدرب لا يمتلك فقط السيرة الذاتية المناسبة وإنما يستطيع التعامل سريعًا مع مجموعة اللاعبين الحالية وتحديد احتياجات الفريق الفنية والعمل على معالجة الأخطاء التي ظهرت خلال المباريات الأخيرة.

ويرغب ياسين منصور في إنهاء الملف خلال فترة قصيرة حتى يتسلم المدير الفني الجديد مسؤولياته دون تأخير خاصة مع اقتراب مواجهة أول أغسطس الأنجولي في بداية مشوار الأهلي بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويمثل عامل الوقت أحد أبرز التحديات أمام مسؤولي الأهلي إذ لا ترغب الإدارة في إهدار المزيد من المباريات خلال مرحلة انتقالية جديدة خصوصًا أن الفريق يحتاج إلى استعادة توازنه سريعًا بعد رحيل عموتة في ظل تطلعات الجماهير لاستعادة الانتصارات والمنافسة على البطولات.

حسام البدري يعود إلى الصورة.. لماذا توجد تحفظات على اختياره؟

شهدت مشاورات الأهلي طرح اسم حسام البدري المدير الفني الحالي لفريق أهلي طرابلس الليبي باعتباره أحد الخيارات التي تمتلك خبرة سابقة داخل القلعة الحمراء بعدما تولى قيادة الفريق في أكثر من مرحلة وحقق معه عددًا من البطولات.

ويأتي طرح اسم البدري انطلاقًا من معرفته الجيدة بأجواء الأهلي وطبيعة العمل داخله إلى جانب خبراته التدريبية في الكرة المصرية والأفريقية والعربية وهو ما يجعله من الأسماء التي يمكن أن توفر قدرًا من الاستقرار الفني في ظل ضيق الوقت المتاح أمام الإدارة.

لكن المفاجأة في كواليس الملف تتمثل في وجود تحفظات على فكرة عودة المدرب المصري رغم طرح اسمه خلال المشاورات حيث يخشى بعض المشاركين في عملية الاختيار أن يثير القرار اعتراضات بين جماهير الأهلي في ظل حساسية المرحلة الحالية ورغبة الإدارة في تجنب أي انقسام جديد حول هوية المدير الفني.

وبذلك لم تعد المفاضلة مع البدري مرتبطة فقط بقدراته الفنية وسجله السابق مع الفريق وإنما امتدت إلى حسابات رد الفعل الجماهيري ومدى إمكانية أن تحظى عودته بالدعم المطلوب منذ اليوم الأول لقيادة الأهلي.

ولا يعني طرح اسمه وجود اتفاق نهائي على التعاقد معه إذ لا تزال المشاورات مستمرة في ظل رغبة المسؤولين عن الملف في الوصول إلى اختيار يحظى بقبول إداري وفني ويجنب النادي الدخول في أزمة جديدة تتعلق بالمدير الفني.

يورتشيتش خارج الحسابات.. لماذا تراجع اسم مدرب بيراميدز؟

على جانب آخر شهدت المناقشات طرح اسم الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني السابق لبيراميدز ضمن الخيارات الأجنبية التي يمكن أن تتولى قيادة الأهلي قبل أن يتم استبعاده من الحسابات وفقًا للمعلومات المتداولة بشأن المشاورات الأخيرة.

وكان اسم يورتشيتش قد ارتبط بقوة بترشيحات تدريب الأهلي عقب رحيل عموتة خاصة مع خبرته في الكرة المصرية ومعرفته بطبيعة المنافسة المحلية فضلًا عن قيادته بيراميدز خلال فترات سابقة.

لكن استبعاد اسمه من قائمة الخيارات المطروحة يعكس أن إدارة الأهلي لا تتعامل مع ملف المدرب الجديد باعتباره مجرد بحث عن اسم أجنبي يمتلك خبرة محلية وإنما تدرس مجموعة من الاعتبارات الفنية والإدارية قبل اتخاذ القرار النهائي.

سباق مع الوقت قبل أول أغسطس.. الأهلي لا يريد بداية جديدة متعثرة

وتضع مواجهة أول أغسطس الأنجولي في افتتاح دور المجموعات للكونفيدرالية الأفريقية مسؤولي الأهلي أمام تحدٍ إضافي إذ لا يتعلق الأمر فقط بحسم اسم المدير الفني وإنما بضرورة توفير الوقت الكافي له للتعرف على اللاعبين ووضع تصور فني للمباريات المقبلة.

وتدرك الإدارة أن أي تأخير في اختيار المدرب قد ينعكس على استعدادات الفريق خاصة أن المرحلة المقبلة تتطلب استقرارًا سريعًا داخل غرفة الملابس وتحديد الأدوار الفنية والعمل على تصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال الفترة الماضية.

كما أن مشاركة وائل جمعة وعصام سراج الدين في المشاورات تمنح الملف أبعادًا فنية وتعاقدية في ظل الحاجة إلى حسم تفاصيل الجهاز المعاون وشروط التعاقد وعدم الاكتفاء بالاتفاق مع المدير الفني فقط.

قرار المدرب الجديد.. اختبار مهم لياسين منصور وسيد عبد الحفيظ

وبين التحفظات على عودة حسام البدري واستبعاد كرونوسلاف يورتشيتش من الحسابات واستمرار البحث عن بدائل مناسبة أصبح ملف المدير الفني الجديد أول اختبار كبير أمام ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ في إدارة المرحلة المقبلة داخل قطاع الكرة بالأهلي.

فالإدارة لا تبحث عن مجرد بديل لعموتة بعد خسارة بيراميدز وإنما تحتاج إلى اختيار مدرب يستطيع إعادة الثقة إلى الفريق ويمتلك الشخصية اللازمة للتعامل مع الضغوط فضلًا عن القدرة على المنافسة على البطولات دون الحاجة إلى فترة طويلة لإعادة بناء الفريق من جديد.

وتبقى الساعات المقبلة حاسمة في تحديد اتجاه الأهلي سواء بالعودة إلى أحد الأسماء التي سبق لها العمل داخل النادي أو التوجه إلى خيار تدريبي مختلف بينما تترقب الجماهير القرار النهائي في انتظار مدرب يستطيع إنهاء حالة الجدل وإعادة الاستقرار إلى القلعة الحمراء.