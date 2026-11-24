شن محمد بركات، نجم الأهلي السابق، هجوما على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وأكد محمد بركات، خلال تصريحات تلفزيونية، أن استحواذ بيراميدز على الكرة بنسبة وصلت إلى 80% أمام الأهلي يمثل أمرا كارثيا وغير معتاد في تاريخ الفريق الأحمر، مشيرا إلى أن ما حدث خلال المباراة يعكس حجم التراجع في أداء اللاعبين.

وقال نجم الأهلي السابق إن المشهد الذي شهدته المدرجات، ومغادرة عدد من الجماهير قبل نهاية المباراة، أمر لم يعتد مشاهدته من قبل، مضيفا: «إن بيراميدز مستحوذ 80% قدام الأهلي دي كارثة معدتش علينا قبل كده، أنا نادي البلص تسعين وجمهور مشي قبل التسعين، ده منظر مش متعود عليه ولا عمري شوفته».

وأضاف بركات أن لاعبي الأهلي يجب أن يشاهدوا ما حدث في المدرجات خلال الدقائق الأخيرة من اللقاء، خاصة مع اضطرار مخرج المباراة إلى خفض صوت الجماهير بسبب الهتافات الغاضبة ضد الفريق، قائلا: «اللاعيبة دي لازم تشوف المنظر ده، وتشوف المخرج وهو بيكتم صوت الجمهور عشان بيشتمك في آخر الماتش، الجمهور ده هو اللي منجمك».

وكان الأهلي قد تلقى خسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، حيث افتتح كريم حافظ التسجيل للفريق السماوي في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف مصطفى فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 47 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة، رفع بيراميدز رصيده إلى 27 نقطة، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، خلف الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 22 نقطة، بعد فوزه على الجونة بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويستعد الأهلي لمواجهة أول أغسطس الأنجولي، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، في محاولة لاستعادة الانتصارات وتعويض جماهيره عن الخسارة أمام بيراميدز.