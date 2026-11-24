أقرت المفوضية الأوروبية فرض حصص استيراد وقائية مؤقتة على السيارات الركابية الهجينة القادمة من خارج دول التكتل، في خطوة تستهدف الحد من الارتفاع الحاد في التدفقات التجارية وحماية صناعة السيارات المحلية.

وبحسب القرار الأوروبي، حُدد سقف واردات السيارات الهجينة القادمة من الصين بـ 350 ألف سيارة سنوياً، مع تطبيق رسوم أو منع دخول أي شحنات تتجاوز هذا الحد عبر الموانئ الأوروبية.. وتأتي هذه الخطوة بعد أن تحول تركيز المصنعين الصينيين نحو الطرازات الهجينة لتفادي الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الاتحاد الأوروبي سابقاً على السيارات الكهربائية بالكامل.

وتشمل القيود الجديدة أيضاً دولاً أخرى تتجاوز حصتها 2% من السوق الأوروبي مثل اليابان وتركيا والمملكة المتحدة، حيث اعتُمدت حصص استيراد تقليدية تستند إلى أحجام عام 2025 زائد 15%.. وسيدخل الإجراء الاحترازي حيز التنفيذ لفترة مؤقتة تصل إلى 200 يوم في انتظار القرارات النهائية بعد استكمال التحقيقات التجارية.