عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا ، يفيد أنه استجابة لطلب الجانب السوداني، وجه الرئيس السيسي بالنظر إيجابا في أوضاع ملف المسجونين والمحتجزين السودانيين في مصر.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور كامل إدريس، رئيس مجلس وزراء جمهورية السودان والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

وسلم رئيس الوزراء السوداني، الرئيس السيسي، رسالة موجهة من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان، تضمنت التأكيد على خصوصية العلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين وتطلع الجانب السوداني لمواصلة العمل مع مصر من أجل تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات محل الاهتمام المشترك.