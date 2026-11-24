كشف الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، عن إطلاق بيئة اختبارية متخصصة في مجال تكنولوجيا التجارة الخارجية «Trade Tech Sandbox»، من خلال مركز تدريب التجارة الخارجية التابع للوزارة، بهدف إتاحة البيانات بصورة آمنة أمام الشركات ورواد الأعمال لتطوير حلول تكنولوجية تسهم في زيادة الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، حيث أوضح الوزير أن المبادرة تأتي ضمن مخرجات منتدى مصر الأخير، وتستهدف تشجيع الشركات الناشئة ورواد الأعمال على اختبار تطبيقات تكنولوجية مبتكرة تدعم المصدرين في الوصول إلى الأسواق العالمية.

تطبيقات تكنولوجية لمساعدة المصدرين على النفاذ للأسواق العالمية

وأضاف فريد أن التطبيقات المستهدف تطويرها يمكن أن تساعد المصدرين في تحديد الأسواق المناسبة لمنتجاتهم، والوصول إلى قنوات التسويق الملائمة، فضلًا عن إتاحة المعلومات المتعلقة بقواعد المنشأ ومتطلبات التصدير في كل سوق، سواء للمنتجات الهندسية أو الزراعية أو الصناعية.

وأكد أن زيادة الصادرات تتطلب تجاوز الأساليب التقليدية، والاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير قدرات الشركات المصرية وتعزيز تنافسية منتجاتها في الأسواق الدولية.

وزير الاستثمار: القطاع الخاص الأقدر على تحديد احتياجات مجتمع الأعمال

وأشار وزير الاستثمار إلى أن القطاع الخاص يمتلك القدرة الأكبر على تحديد احتياجات مجتمع الأعمال وتطوير الحلول المناسبة، خاصة من خلال التعاون بين شركات التجارة الخارجية وشركات التكنولوجيا وريادة الأعمال، انطلاقًا من مبدأ أن أهل مكة أدرى بشعابها.

ولفت إلى أن دور الحكومة يتمثل في تهيئة البيئة المناسبة لهذا التعاون، وإتاحة المعلومات والبيانات، إلى جانب توفير التمويل من خلال شركات الاستثمار المتخصصة والصناديق التابعة للدولة الداعمة لرواد الأعمال.

التأخر في الإصلاحات التكنولوجية يكبد الاقتصاد تكلفة الفرص الضائعة

وشدد فريد على أن التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة في ظل المنافسة التكنولوجية العالمية، محذرًا من أن التأخر في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة يحمل الاقتصاد تكلفة الفرص الضائعة، خاصة في ظل تسارع وتيرة التطوير والابتكار عالميًا.

الذكاء الاصطناعي يسرع الابتكار في البحث العلمي والصناعات الدوائية

وأشار الوزير إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي لا تقتصر على التجارة الخارجية وزيادة الصادرات، بل تمتد أيضًا إلى مجالات البحث العلمي والصناعات الدوائية، موضحًا أن النماذج الكمية والإحصائية المتقدمة يمكن أن تسهم في تقليص الفترات الزمنية اللازمة لتطوير المنتجات الطبية والصيدلانية، بما يسرع وتيرة الابتكار.