شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو يوثق مشادة كلامية بين شاب وسيدة، بعدما واجهها الشاب باتهامها باستقلال توك توك مقابل 500 جنيه، من أجل الذهاب لممارسة التسول، متسائلًا عن سبب دفعها هذا المبلغ رغم أنها تذهب لجمع الأموال من المواطنين.

وظهر الشاب خلال الفيديو وهو يعاتب السيدة قائلًا إنها جاءت بالتوك توك مقابل 500 جنيه حتى تنزل للتسول وتطلب من الناس مساعدتها باعتبارها فقيرة، مهددًا بإبلاغ الشرطة عنها، فيما حاولت السيدة إخفاء وجهها عن الكاميرا، وطالبته بعدم تصويرها قائلة: «متصورنيش وهمشي، بلاش تفضحني ده شغلي».

وأثار الفيديو تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، الذين تداولوا المقطع وسط تعليقات متباينة حول الواقعة.