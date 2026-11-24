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ذكر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بموانئ الهيئة وصل 8 سفن، وتم تداول 10 آلاف طن بضائع و443 شاحنة و66 سيارة، بالإضافة إلي وصول وسفر 842 راكبا بموانئها.

وأوضح المركز- في بيان، اليوم /الثلاثاء/- أن حركة الواردات شملت 4 سفن و5 آلاف طن بضائع و 310 شاحنات و53 سيارة؛ فيما شملت حركة الصادرات و4 سفن و5 آلاف طن بضائع و133 شاحنة و13 سيارة.

كما استقبل ميناء سفاجا السفينة "ALCUID EXPRESS"؛ بينما غادرت السفينة "PELAGOS EXPRESS"؛ فيما شهد ميناء نويبع تداول 4600 طن بضائع و247 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن" وهى آيلة، وسينا وآور".