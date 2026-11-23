أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بموانيها بلغت 10 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع و660 شاحنة و42 سيارة، كما سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1068 راكبا بموانيها.

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم / الاثنين / - أن حركة الواردات شملت 4 سفن و3000 طن بضائع و230 شاحنة و23 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6 سفن و10000 طن بضائع و430 شاحنة و19 سيارة.

وأوضح البيان أن ميناء سفاجا استقبل العبارة "أمل" بينما غادرت ثلاث سفن وهي:" ALCUID EXPRESS و PAN LILI ،و BRIDGE "، وقد شهد ميناء نويبع تداول 4700 طن بضائع و251 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي:"أيلة، سينا، و آور".

وشهد ميناء سفاجا خلال الأسبوع الماضي نشاطا ملحوظا في حركة تداول الحاويات الترانزيت فسجل الإجمالي الكلي للحاويات (1905 حاويات) ترانزيت، منها (908 حاويات مفرغة )، و(997 حاوية مشحونة).



