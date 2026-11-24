أعلنت إندونيسيا عزمها تكثيف جهودها للتوصل إلى اتفاق تجاري شامل مع المملكة المتحدة، بهدف تعزيز نفاذ صادراتها إلى الأسواق البريطانية، وزيادة الاستثمارات، وتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين في عدد من القطاعات الحيوية.

وطرح وزير الشئون الاقتصادية الإندونيسي إيرلانجا هارتارتو مقترح الاتفاق خلال اجتماع مع وكيلة وزارة الدولة البريطانية لشئون المحيطين الهندي والهادئ، البارونة وينترتون، في لندن أمس الاثنين.

وأوضح هارتارتو- عقب اللقاء- أن الاتفاق المقترح من شأنه تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الإندونيسية والبريطانية، وفتح آفاق أوسع للتعاون في الخدمات المالية والتعليم والتكنولوجيا الرقمية والطاقة وتطوير سلاسل إمداد مستدامة.

وأشار إلى أن الاتفاق سيوفر إطارًا طويل الأجل وأكثر استقرارًا للعلاقات الاقتصادية، استنادًا إلى شراكة النمو الاقتصادي بين البلدين، الموقعة في يناير 2026، والتي تستهدف تعزيز التعاون في التجارة والاستثمار والطاقة والاقتصاد الرقمي والتنمية الصناعية.

وتتصدر حماية الصادرات الإندونيسية المباحثات، مع اقتراب انتهاء العمل بالتسهيلات الجمركية البريطانية الممنوحة للدول النامية في الأول من يناير 2027، حيث تدعو جاكرتا لندن إلى إقرار ترتيبات انتقالية تضمن استمرار تدفق التجارة وتجنب تعرض الشركات لزيادات مفاجئة في الرسوم الجمركية، لحين استكمال المفاوضات بشأن الاتفاق التجاري الشامل.