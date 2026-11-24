كشف التشكيل الجديد للجنة العامة بمجلس الشيوخ عن اختيار النائب تامر عبد الحميد، لعضوية اللجنة والتي تلعب دورًا حيوياً من خلال اضطلاعها بمناقشة القضايا التي يحيلها رئيس المجلس إلى اللجنة، ودراسة ما ترصده اللجان من مشكلات عند تطبيق القوانين، وما تطرحه شكاوى المواطنين من قضايا تستدعي النقاش مع الحكومة.

دراسة القضايا العامة

وجاء اختيار النائب تامر عبد الحميد في إطار دور مجلس الشيوخ في دراسة القضايا العامة ومناقشة سياسات الحكومة وأثرها على حياة المواطنين. وتتيح مناقشات المجلس ولجانه عرض احتياجات المواطنين أمام الوزراء المعنيين، والاستماع إلى ردود الحكومة، وبحث سبل تطوير السياسات والإجراءات القائمة.