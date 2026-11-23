انتقد النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب الجيل الديمقراطي، مغادرة المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الجلسة العامة للمجلس قبل استكمال مناقشات تقرير اللجنة المشتركة بشأن الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر».

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، حيث أوضح رئيس المجلس أن مغادرة وزير الاتصالات جاءت بسبب ارتباطه بمواعيد رئاسية.

الشهابي: يجب احترام الصلاحيات الدستورية لمجلس الشيوخ من جانب الحكومة

وقال الشهابي إن مجلس الشيوخ، باعتباره المؤسسة الدستورية الثانية في مصر، يتمتع بصلاحيات دستورية تشمل مختلف أنحاء الدولة، مشددًا على ضرورة احترام هذه الصلاحيات من الجميع، بما في ذلك الحكومة.

وأوضح أن العرف البرلماني جرى على أن تستمع الحكومة إلى تقرير اللجنة وملاحظات الأعضاء، ثم يعقب الوزير المختص على ما أُثير من ملاحظات، وليس أن يستمع المجلس إلى تقرير اللجنة وممثليها، ثم يتحدث الوزير قبل الاستماع إلى ملاحظات الأعضاء على التقرير، ويغادر الجلسة بعد ذلك.

ومن جانبه، طالب المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، النائب ناجي الشهابي بالحديث في موضوع الجلسة، مجددًا التأكيد على أن مغادرة وزير الاتصالات جاءت لارتباطه بموعد رئاسي.

الشهابي يشيد بتقرير لجنة «الشيوخ» حول الذكاء الاصطناعي

وعلى جانب آخر، أشاد النائب ناجي الشهابي بالمناقشات التي شهدتها اللجنة المختصة، وبما طرحه النائب أحمد أبو هشيمة في دراسته، مؤكدًا أنه نجح في تبسيط موضوع الذكاء الاصطناعي، رغم تعقيده، وجعله مفهومًا وواضحًا.

وطرح الشهابي تساؤلات بشأن مدى قدرة الذكاء الاصطناعي على معالجة أوجه القصور في السياسات الاقتصادية، قائلًا: «ماذا يفعل الذكاء الاصطناعي أمام السياسات الخاطئة التي أوصلت مصر إلى ما وصلت إليه؟ وهل يستطيع الذكاء الاصطناعي تحويل السياسات غير الصحيحة إلى سياسات صحيحة؟».

رئيس حزب الجيل يحدد أهداف توظيف الذكاء الاصطناعي في مصر

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف الدولة، وفي مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتي، ومواصلة تحقيق التنمية الاجتماعية، والعمل على جعل مصر الدولة الأولى عالميًا من حيث التأثير في محيطها العربي والإقليمي.