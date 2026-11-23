طالب النائب محمد طارق نصير ، عضو مجلس الشيوخ بضرورة إصدار تشريع متكامل لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي في مصر على جميع المستويات، مع تعزيز السيادة الرقمية وتمصير الهوية الرقمية للبيانات، بما يضمن حماية البيانات المصرية والحفاظ على الأمن القومي، في ظل التطور المتسارع للتطبيقات التكنولوجية والتوسع في الاعتماد عليها بمختلف المجالات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، بعنوان «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر».

الاستفادة من التجارب الدولية في الذكاء الاصطناعي

وأكد نصير اتفاقه الكامل مع أهمية مواكبة التطورات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول التي قطعت شوطًا متقدمًا في تبني هذه التكنولوجيا، ومن بينها الإمارات والسعودية والهند وإندونيسيا، مع دراسة آليات تعاملها مع متطلبات الأمن القومي والسيادة الرقمية.

تحذيرات من المعلومات غير الدقيقة وتسريب البيانات الحساسة

وأوضح النائب أن الدراسة تناولت جانبًا كبيرًا من منظومة الأمن السيبراني، إلا أن هناك نوعين من المخاطر يستلزمان مزيدًا من الدراسة والتعمق.

وأشار إلى أن الخطر الأول يتعلق بإمكانية إنتاج نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة معلومات غير دقيقة أو نتائج موجهة، بما قد يؤثر على وعي المستخدمين وطبيعة المعلومات التي يحصلون عليها، خاصة أن الشركات المطورة لهذه النماذج شركات أجنبية.

وأضاف أن الخطر الثاني يتمثل في احتمالات تسريب البيانات الحساسة عبر شبكات الإنترنت المظلم (Dark Web)، محذرًا من خطورة وصول بيانات ذات طبيعة استراتيجية إلى جهات خارجية، وما قد يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري.

تمصير الهوية الرقمية ووضع إطار قانوني لاستخدامات الذكاء الاصطناعي

واقترح محمد طارق نصير تعميق الدراسة وإضافة محور خاص بتمصير الهوية الرقمية للبيانات، بما يعزز قدرة الدولة على حماية معلوماتها الاستراتيجية والتحكم في تداولها.

وشدد على أهمية إعداد تشريع شامل يضع إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعات الدولة، ويحقق الاستفادة من إمكاناته ومزاياه، دون الإخلال باعتبارات الأمن القومي المصري.