أكدت النائبة ولاء هرماس، عضو مجلس الشيوخ أهمية الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة بشأن توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد والمالية العامة، مشيرة إلى أنها تنقل مفهوم استخدام الذكاء الاصطناعي من الإطار التقليدي إلى المفهوم الاستراتيجي لإدارة الملفات الاقتصادية والمالية المهمة.

وقالت هرماس، خلال مناقشة الدراسة بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن نجاح هذا المقترح يتطلب بناء منظومة رقمية متكاملة تقوم على خمسة مستويات هرمية مترابطة، مع وضع مؤشرات لقياس الأداء بكل مستوى، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من تطبيق الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت أن المستوى الأول يمثل قاعدة الهرم، ويختص بالبنية التحتية الرقمية، مشيدة بجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء بنية تحتية يمكن الاعتماد عليها في تنفيذ المشروع.

وأضافت أن المستوى الثاني يتعلق ببناء قواعد بيانات ضخمة ومتكاملة، يمكن الاستفادة في تطويرها من تجربة هيئة الرقابة الإدارية ونجاحها في مشروع التحول الرقمي، من خلال تجميع البيانات وتكاملها من مختلف الكيانات الاقتصادية.

وأشارت إلى أن المستوى الثالث يرتبط بتأمين البيانات وتعزيز الأمن السيبراني، وهو ما يتطلب تحركًا حكوميًا نحو تحقيق السيادة الرقمية وتوطين التكنولوجيا، بما يضمن حماية البيانات الوطنية.

وتابعت أن المستوى الرابع يتمثل في توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي لتحديث البيانات بصورة استباقية وذاتية، وإنتاج توصيات تساعد على التنبؤ بالمتغيرات الاقتصادية والمالية ودعم عملية اتخاذ القرار.

أما المستوى الخامس، الذي يمثل قمة الهرم، فيتعلق بالعنصر البشري، من خلال تدريب العاملين على استخدام التطبيقات والأنظمة الرقمية، والاستعانة بالخبراء الاقتصاديين والمحللين الماليين لمراجعة مخرجات الذكاء الاصطناعي والتأكد من دقتها قبل اتخاذ القرارات.

وشددت هرماس على أن تكامل هذه المستويات الخمسة يمثل ركيزة أساسية لإنجاح توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد والمالية العامة، وتحويل الدراسة إلى منظومة عملية تدعم كفاءة الأداء الحكومي وجودة القرارات الاقتصادية.