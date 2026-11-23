استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، وعددًا من وزراء خارجية الدول الأفريقية وكبار المسؤولين والسفراء وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المشاركين في النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، بمستشفى المسلة التخصصي التابعة للهيئة بمحافظة أسوان، خلال زيارة نظمتها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، للاطلاع على الإمكانات الطبية والخدمات الصحية بالمستشفى.

وأشاد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، بدور الهيئة العامة للرعاية الصحية في بناء جسور التعاون الصحي بين مصر وأفريقيا وتبادل الخبرات، مثمنًا التجربة المصرية الرائدة في القضاء على فيروس التهاب الكبد الوبائي «سي»، وما حققته من نجاح في مواجهة أحد أبرز التحديات الصحية.

كما أشاد وزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركون ببرنامج الإصلاح الصحي الذي قاده فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما شهدته مصر من تطور في بناء وتحديث منظومتها الصحية، مثمنين تجربة التأمين الصحي الشامل، ومعربين عن تطلعهم للاستفادة من الخبرات المصرية ونقل التجربة إلى بلدانهم، وتعزيز التعاون المشترك في تطوير الخدمات الصحية وبناء القدرات.

التجربة المصرية في التغطية الصحية الشاملة

فيما أكد الدكتور أحمد السبكي أن التجربة المصرية في التغطية الصحية الشاملة تفتح آفاقًا واسعة لنقل الخبرات وتعزيز التعاون الصحي الأفريقي، موضحًا أن الحوكمة الرشيدة والفصل المؤسسي بين تمويل الخدمات وتقديمها والرقابة عليها، إلى جانب التحول الرقمي والجودة والاعتماد، تمثل ركائز أساسية لضمان كفاءة المنظومة واستدامتها، وبناء نظم صحية قوية ومرنة تدعم الأمن الصحي والسلام والتنمية المستدامة.

وفي ملف السياحة العلاجية، أوضح رئيس الهيئة أن منشآت الهيئة استقبلت نحو 45 ألف مريض دولي من 142 دولة، بإيرادات تجاوزت 10 ملايين دولار، ومعدل نمو بلغ 37% مقارنة بالعام السابق، مشيرًا إلى أن مشروع «نرعاك في مصر – In Egypt We Care» يمثل مشروعًا وطنيًا لتعزيز تنافسية مصر وترسيخ مكانتها مركزًا إقليميًا للرعاية الصحية المتقدمة.

وأضاف أن شبكة المنشآت المؤهلة للسياحة العلاجية تضم مستشفى شرم الشيخ الدولي، ومنشآت الهيئة بالأقصر وأسوان والسويس، ومجمع الإسماعيلية الطبي ومجمع الشفاء الطبي ببورسعيد، مع التوجه للتوسع في محافظات المرحلة الثانية، ومنها مطروح، وتعزيز قدرات المنشآت في التخصصات الطبية ذات الطلب الدولي والميزة التنافسية.

ولفت إلى التكامل مع المنصة الوطنية للسياحة الصحية «Tour 4 Cure»، لتيسير التسويق والإحالة واستقبال المرضى الدوليين، مؤكدًا تطلع الهيئة إلى توسيع التعاون مع الدول الأفريقية في مجالات التدريب والتأهيل، ونقل الخبرات، والجودة والاعتماد، والتحول الرقمي، ودراسة التوأمة بين المنشآت الصحية.

واختتم الدكتور أحمد السبكي بالتأكيد على امتلاك مصر مقومات طبية وبشرية وسياحية تؤهلها لترسيخ مكانتها مركزًا إقليميًا للرعاية الصحية المتقدمة، وتعزيز الدبلوماسية الصحية والتكامل الأفريقي، وتحويل قدراتها الصحية إلى قيمة تنموية واقتصادية مستدامة.