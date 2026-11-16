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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس هيئة الرعاية الصحية يعلن حزمة قرارات تنفيذية استجابة لمطالب أهالي جنوب سيناء

الدكتور احمد السبكي
الدكتور احمد السبكي
عبدالصمد ماهر

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، حزمة من القرارات والتكليفات التنفيذية استجابةً لمطالب أهالي محافظة جنوب سيناء، وذلك في ختام المناقشات واللقاء المجتمعي الذي عُقد ضمن فعاليات مبادرة «يوم للمواطن»، بحضور اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، وقيادات الهيئة العامة للرعاية الصحية، وقيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الموقرين، ومشايخ القبائل، وعدد من المنتفعين.

وتضمنت القرارات وضع جدول تنفيذي خلال 48 ساعة، بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء، لتسيير قوافل علاجية من الهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، تستهدف الوديان والتجمعات البدوية بالمحافظة، مع الإعلان رسميًا عن مواعيد تحرك القوافل وأماكن تقديم خدماتها، بما يضمن وصول الرعاية الطبية إلى المواطنين بمختلف المناطق والتجمعات.

وفي إطار تيسير إجراءات تسجيل المواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، تقرر التنسيق لإطلاق سيارات متنقلة تابعة للأحوال المدنية لمصاحبة القوافل العلاجية، بهدف إصدار بطاقات الرقم القومي للأهالي وتسهيل استكمال إجراءات تسجيلهم بالمنظومة، إلى جانب فتح مركز مجمع لتلقي طلبات إدراج المواطنين، المقدمة من خلال مشايخ القبائل وأعضاء مجلسي النواب، وفحصها بصورة جماعية، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتسريع إنجازها.

وفيما يتعلق بتيسير حصول المواطنين على الخدمات الطبية، وجّه رئيس هيئة الرعاية الصحية بالسماح للمواطنين بمحافظة جنوب سيناء المسجلين بقواعد البيانات بتلقي الخدمة الطبية في أي مكان، دون التقيد بمحل الإقامة، مراعاةً للطبيعة الجغرافية والاجتماعية للمحافظة، بما يمنح المواطنين مرونة أكبر في الحصول على الخدمات الصحية وفقًا لاحتياجاتهم.

كما تقرر إصدار تعليمات خلال 48 ساعة تقضي بتقديم الكشف والرعاية الطبية العاجلة مجانًا للمواطنين بأقسام الطوارئ، دون انتظار استكمال إجراءات التسجيل أو إدخال البيانات على النظام الإلكتروني، تأكيدًا لأولوية التدخل الطبي العاجل وسرعة تقديم الرعاية للحالات الطارئة.

وفي إطار تعزيز التواصل المستمر، تقرر تخصيص موعد أسبوعي دوري، يوم الأربعاء من كل أسبوع، للقاء مديري المستشفيات والمراكز ووحدات طب الأسرة وفرع الهيئة مع مشايخ القبائل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالخدمات الصحية ومتابعة مطالب المواطنين، بما يضمن استمرارية التواصل ومتابعة ما يتم الاتفاق عليه.

وعلى صعيد تطوير الخدمات الطبية التخصصية، وجّه رئيس الهيئة بتوفير تخصص الروماتويد على مدار أيام الأسبوع بمستشفيي دهب ونويبع، بما يضمن انتظام تقديم الخدمة للمرضى، إلى جانب توفير جميع العلاجات اللازمة، وعلى رأسها أدوية الأورام، فضلًا عن تشغيل المخزن المركزي للأدوية بمحافظة جنوب سيناء، بما يدعم انتظام إمدادات الأدوية وتوافرها داخل المنشآت الصحية، ويراعي الطبيعة الجغرافية للمحافظة وبُعد المسافات بين مدنها.

وفيما يتعلق بمشروعات تطوير المنشآت الصحية، تقرر العمل على تشغيل مستشفى نويبع ودخولها الخدمة، مع استكمال الأعمال والتجهيزات اللازمة للتشغيل وفقًا للخطط المحددة، إلى جانب تشغيل مستشفى دهب التخصصي الجديد، بما يمثل إضافة مهمة للخدمات الطبية التخصصية المقدمة لأهالي المدينة والمناطق المحيطة بها.

كما وجّه الدكتور أحمد السبكي بسرعة استكمال إجراءات تشغيل وحدة وادي فيران الصحية خلال أسبوعين، بما يتيح بدء تقديم الخدمات الصحية لأهالي المنطقة، فيما تقرر بحث إدخال مستشفى أبو رديس الخدمة، عقب استكمال الإجراءات المتعلقة بالسلامة الإنشائية وأعمال التطوير المطلوبة، لضمان جاهزية المستشفى لتقديم الخدمات الطبية فور استلامها.

وشملت القرارات كذلك تطوير خدمات المعامل بمجمع الفيروز الطبي لأهالي مدينة الطور، وإدراج جميع الفحوصات المعملية المطلوبة، بما يسهم في تعزيز تكامل الخدمات التشخيصية المقدمة للمواطنين داخل المحافظة.

 منظومة التأمين الصحي الشامل

وفيما يخص خدمات المسح الذري، تقرر منح حالات المسح الذري الخاصة بأهالي جنوب سيناء أولوية قصوى بمركز المسح الذري ببورسعيد، إلى جانب المراكز المتعاقد معها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل في القاهرة والسويس والإسماعيلية، مراعاةً للطبيعة الجغرافية للمحافظة، بما يسهم في تيسير حصول المرضى على هذه الخدمة الطبية التخصصية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن جميع القرارات والتكليفات التي تم الإعلان عنها ستخضع للمتابعة التنفيذية وفق جداول زمنية محددة، مع الإعلان عنها رسميًا عبر الصفحات الرسمية للهيئة العامة للرعاية الصحية ومحافظة جنوب سيناء، ومتابعة ما تم إنجازه أسبوعيًا، بما يضمن إطلاع المواطنين على مستجدات التنفيذ وما تحقق من خطوات على أرض الواقع.

وأوضح أن مبادرة «يوم للمواطن» تمثل نهجًا مستمرًا للتواصل المباشر مع المواطنين وممثليهم، والاستماع إلى احتياجاتهم ومقترحاتهم، وتحويل ما يُطرح خلال اللقاءات إلى قرارات وإجراءات تنفيذية قابلة للمتابعة، مؤكدًا أن المواطن يظل محور اهتمام منظومة التأمين الصحي الشامل، وأن تطوير الخدمات الصحية يستند إلى المشاركة المجتمعية والتكامل بين مؤسسات الدولة، والعمل المستمر على تلبية تطلعات المواطنين.

يوم للمواطن جنوب سيناء منظومة التأمين الصحي الشامل الخدمات الصحية محل الإقامة مستشفى دهب التخصصي الجديد مستشفى نويبع

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