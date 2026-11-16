الأعلى للإعلام يلتقي مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية

استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بمكتبه في ماسبيرو، وفدًا من مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات المصرية؛ وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتنسيق الجهود في القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ما يتعلق بضبط منظومة الإعلام الصحي والطبي.

وضم وفد الغرفة كلًا من الدكتور/ علاء عبد المجيد، والدكتور/ هاني حافظ شريف، والدكتور/ محمد أكمل، والسيد/ مصطفى الأسمر، والدكتور/ أحمد عز، والسيدة/ أمل حسن.

وخلال اللقاء، رحّب المهندس خالد عبد العزيز بوفد الغرفة، مؤكدًا الدور الحيوي الذي يضطلع به القطاع الطبي الخاص كشريك أساسي في دعم المنظومة الصحية وتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين، مشددًا على أهمية التكامل بين المؤسسات الإعلامية والجهات الطبية المتخصصة لنشر الوعي الصحي السليم.

وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى حرص المجلس الدائم على تطبيق الأكواد والمعايير الإعلامية المنظمة للإعلانات والبرامج الطبية والصحية، والتصدي بكل حزم لأي محتوى مضلل أو غير موثوق قد يضر بصحة المواطن أو يمس سلامته، موضحًا أهمية الاعتماد على المتخصصين والجهات الرسمية كمصادر رئيسية للمعلومات الطبية في وسائل الإعلام المختلفة.

من جانبهم، أعرب أعضاء وفد غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية عن تقديرهم للجهود التي يبذلها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في ضبط المشهد الإعلامي وحماية المجتمع من الممارسات غير المهنية، مؤكدين تطلع الغرفة إلى فتح آفاق أوسع للتعاون والتشاور المستمر مع المجلس، بما يسهم في دعم الاستثمار الصحي الجاد والارتقاء بجودة الرسالة الإعلامية المتعلقة بالقطاع الطبي في مصر.