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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

استدرجاه بحجة توصيلهما فأنهيا حياته.. القصة الكاملة لمقتل سائق تاكسي ببورسعيد وإلقاء جثـ ـمانه في ترعة بالدقهلية

القصة الكاملة لمقتل سائق تاكسي ببورسعيد وإلقاء جثـ ـمانه في ترعة بالدقهلية
القصة الكاملة لمقتل سائق تاكسي ببورسعيد وإلقاء جثـ ـمانه في ترعة بالدقهلية
محمد الغزاوى   -  
همت الحسيني

شهدت محافظة بورسعيد جريمة قتل مأساوية، بعدما تحولت رحلة توصيل عادية لسائق سيارة أجرة «تاكسي» إلى نهاية مأساوية، إثر استدراجه على يد شخصين، أحدهما تربطه به علاقة صداقة، والتعدي عليه بسلاح أبيض حتى فارق الحياة.

وبعد الانتهاء من تصفيته، استوليا على سيارته وهاتفه المحمول والتخلص من جثمانه داخل إحدى الترع بمحافظة الدقهلية، في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.

تفاصيل مقتل سائق تاكسي ببورسعيد

وبدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بتغيب سائق تاكسي مقيم بحي المناخ في بورسعيد، واختفاء سيارته في ظروف غامضة، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف جهود البحث لكشف ملابسات اختفائه والتوصل إلى مكانه.

وعلى الفور، وجّه اللواء وائل رشدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، بتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة اللواء ضياء زامل، مدير إدارة البحث الجنائي، لكشف غموض الواقعة، وتحديد مكان السائق المختفي، وضبط المتورطين في اختفائه.

 استدرجاه من حي المناخ 

وبدأ فريق البحث في فحص علاقات السائق وتحركاته الأخيرة، وتتبع الأشخاص الذين تواصلوا معه قبل اختفائه، إلى جانب جمع المعلومات ومراجعة ملابسات الواقعة، خاصة مع اختفاء السيارة بالتزامن مع غياب قائدها.

وكشفت التحريات أن وراء الواقعة شخصين، أحدهما صديق للمجني عليه، حيث استدرجاه من حي المناخ بحجة توصيلهما إلى أحد الأماكن، قبل أن يعتديا عليه باستخدام سلاح أبيض «مطواة»، ما أسفر عن مصرعه.

إلقائه داخل ترعة البحر الصغير بالدقهلية 

ولم يتوقف مخطط المتهمين عند إنهاء حياة السائق، إذ استوليا على سيارة التاكسي والهاتف المحمول الخاص به، ثم تخلصا من جثمانه بإلقائه داخل ترعة البحر الصغير بمنطقة الكفر الجديد التابعة لمركز ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، في محاولة لإبعاد الشبهات عنهما وإخفاء معالم الجريمة.

ومع استمرار أعمال البحث والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان التخلص من الجثمان، وجرى الوصول إليه بناءً على إرشاد المتهمين، حيث تم انتشاله من مياه الترعة.

العثور على سيارة التاكسي والهاتف المحمول

كما نجحت الأجهزة الأمنية في العثور على سيارة التاكسي والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، لتتكشف بذلك تفاصيل الجريمة، ويتم تحديد هوية المتهمين وإلقاء القبض عليهما.

وعقب ضبط المتهمين، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وحررت المحضر الخاص بالواقعة، وأحالت المتهمين إلى النيابة العامة، التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاستكمال التحقيقات وكشف كافة ملابسات الجريمة وتحديد دور كل منهما في ارتكابها.

محافظة بورسعيد مقتل سائق تاكسي ببورسعيد ترعة البحر الصغير بالدقهلية

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