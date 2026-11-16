مش هتصدق.. أفضل وقت لشرب عصير الرمان لتحسين ضغط الدم

لا يقتصر تميز الرمان على مذاقه اللذيذ فحسب، بل إن عصيره الحامض يقدم فوائد صحية جمة. فقد أظهرت الأبحاث أن هذا العصير، الغني بمضادات الأكسدة مثل البوليفينولات والنترات، قد يساعد في تنظيم ضغط الدم والتعافي بعد التمرين.

متى يُنصح بشرب عصير الرمان لتحسين ضغط الدم؟



لم تُجرَ سوى دراسات قليلة لتحديد الأوقات المثالية لشرب عصير الرمان. ومع ذلك، ينصح الخبراء عادةً بتناوله يومياً للحفاظ على ضغط الدم وصحة القلب.

قال جون رينكر، طبيب الطب الباطني في مؤسسة OSF Healthcare، لموقع Health : "من أجل صحة القلب، يمكن تناول عصير الرمان في أي وقت، ولكن تناوله مع وجبة الإفطار أو وجبة أخرى يساعد على امتصاصه ويحافظ على استقرار نسبة السكر في الدم ".

تشير الدراسات إلى أن الاستمرارية - وليس التوقيت - هي الأهم. ففي إحدى التجارب السريرية، تبين أن فوائد عصير الرمان على ضغط الدم تتراكم على مدى أيام وأسابيع، وليس ساعات، وتستقر بعد شهرين.

يحتوي الرمان على مضادات أكسدة قوية تُقلل من الإجهاد التأكسدي والالتهاب في الشرايين، مما قد يُساعد على خفض ضغط الدم الانقباضي بشكل طفيف وتقليل تصلب الشرايين.

وقالت أخصائية التغذية المسجلة إميلي لابومبارد، الحاصلة على ماجستير في الصحة العامة، وأخصائية التغذية المسجلة، وأخصائية التغذية المرخصة، لموقع هيلث : "يحتوي عصير الرمان أيضًا على النترات الطبيعية، التي تساهم في إنتاج أكسيد النيتريك - وهو عامل رئيسي في الحفاظ على تدفق الدم الصحي والدورة الدموية وتنظيم ضغط الدم" .

جربها: اشرب كوبًا من عصير الرمان يوميًا لبضعة أسابيع - مع الطعام أو بدونه، صباحًا أو مساءً - لتحديد ما يناسبك. لكن تذكر: العصير ليس بديلًا عن أدوية ضغط الدم. ينبغي على الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم ، والذين يتناولون أدوية ضغط الدم أو أدوية القلب أو مميعات الدم، استشارة الطبيب أولًا، لأن "عصير الرمان قد يُعزز تأثير هذه الأدوية بشكل طفيف لدى بعض الأشخاص"، كما أوضح رينكر.

متى يُنصح بشرب عصير الرمان لتعافي العضلات؟



"لقد تمت دراسة عصير الرمان لدى الرياضيين لتسهيل تعافي العضلات بعد التمرين"، هذا ما قاله ديباك فيفيك ، طبيب القلب التدخلي في معهد أورلاندو هيلث للقلب والأوعية الدموية، لموقع هيلث .

عند ممارسة الرياضة، يزيد الجسم بشكل طبيعي من الإجهاد التأكسدي (بشكل مفيد)، ولكن قد يحدث خلل في هذا التوازن أحيانًا. مع ذلك، تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الرمان على تقليل هذا الحمل التأكسدي، مما يُصلح خلايا العضلات ويحميها من التلف.

أشارت إحدى الدراسات إلى فوائد محتملة عند تناول مكملات الرمان "أثناء أو بعد التمرين".

وبناءً على هذه النتيجة، قد يكون من المفيد الانتظار حتى بعد التمرين لشرب عصير الرمان للمساعدة في تقليل آلام العضلات وتحسين استعادة القوة - خاصة بعد التمارين المكثفة، كما قال رينكر.

وأضاف رينكر وفيفيك أنه يمكنك أيضًا اختيار شربه قبل التمرين لدعم تدفق الدم .

جربها: يُعدّ شرب عصير الرمان بعد التمرين - أي بعد ساعة أو ساعتين تقريبًا - وقتًا مناسبًا، ولكن بغض النظر عن الوقت الذي تختاره لشربه، ستستفيد من فوائده الصحية. يقول رينكر: "ليس حلاً سحريًا، ولكنه إضافة مفيدة للتغذية بعد التمرين، تمامًا مثل عصير الكرز الحامض ".

عصير الرمان

ما هي كمية عصير الرمان الكافية؟



قال رينكر: "يُعدّ تناول 120-225 مل من عصير الرمان الطبيعي 100% يومياً مثالياً لمعظم الأشخاص". فهذه الكمية توفر جميع الفوائد الغذائية دون الإفراط في تناول السكر (تحتوي 225 مل من عصير الرمان الطبيعي 100% على حوالي 31 غراماً من السكر و134 سعرة حرارية).

إذا كان السكر لا يزال مصدر قلق لك، فجرب تخفيف عصير الرمان بالماء أو الماء الفوار، كما قال لابومبارد. أو جرب تناول حصة من حبوب الرمان الكاملة بدلاً من ذلك، فهي أقل تركيزاً من العصير - إذ يحتوي كوب واحد منها على حوالي 20 غراماً من السكر.

كما أن تناوله مع وجبة تحتوي على الألياف والدهون والبروتين قد يكون مفيدًا أيضًا، وفقًا لسارة جلينسكي، أخصائية التغذية المسجلة والمتخصصة في صحة الأمعاء، كما صرحت لموقع هيلث .

عند الشك، يمكن لأخصائي التغذية المسجل أن يوصي بحجم الحصة المناسب بما يتناسب مع صحتك العامة واحتياجاتك.

من ينبغي عليه توخي الحذر عند شرب عصير الرمان؟



ينبغي على بعض الفئات توخي الحذر قبل شرب عصير الرمان يومياً، بما في ذلك:

الأشخاص المصابون بداء السكري

الأشخاص الذين يتناولون مميعات الدم مثل الوارفارين، أو أدوية ضغط الدم، أو أدوية القلب مثل مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، أو حاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين، أو مدرات البول الحافظة للبوتاسيوم

الأشخاص المصابون بأمراض الكلى (لأن الرمان يحتوي على البوتاسيوم)

الأشخاص الذين يعانون من حساسية في الجهاز الهضمي (الإفراط في تناول العصير قد يسبب اضطراباً)

الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه أنواع معينة من الطعام

إذا انطبق عليك أي مما سبق، فتحدث إلى طبيبك للحصول على إرشادات وتوصيات محددة.