حاملة الطائرات روزفلت تصل إلى منطقة القيادة المركزية بالشرق الأوسط

أفادت مصادر أمريكية بوصول حاملة الطائرات الأمريكية «روزفلت» إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في خطوة ترفع عدد حاملات الطائرات الأمريكية الموجودة في الشرق الأوسط إلى ثلاث حاملات.

ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول أمريكي تأكيده وصول حاملة الطائرات إلى المنطقة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة المهمة الموكلة إليها أو مدة انتشارها.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أنه تم شحن أكثر من 1.7 مليار برميل من النفط الخام عبر مضيق هرمز، من قبل الشركاء في الخليج، وتحت الحماية الأمريكية.

وأشارت "سنتكوم" في منشور على منصة "إكس" الليلة الماضية إلى أن مقاتلات من طراز "إف 16" تابعة لسلاح الجو الأمريكي تنفذ دوريات فوق المياه الإقليمية في الشرق الأوسط.