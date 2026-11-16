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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر أوقية الذهب في الإمارات اليوم الإثنين

سعر الذهب في الإمارات
سعر الذهب في الإمارات
علياء فوزى

استقرت أسعار الذهب في الأسواق الإماراتية خلال بداية تعاملات اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2026، بالتزامن مع مستهل تداولات البورصة العالمية بعد عطلة رسمية لمدة يومي السبت والأحد. 

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 468.00 درهمًا للجرام الواحد، وهو العيار الأعلى نقاءً والأكثر طلبًا من المستثمرين وهواة اقتناء السبائك.

أسعار الذهب بحسب الأعيرة في الإمارات

وفي التفاصيل، بلغ سعر الذهب عيار 22 نحو 433.50 درهمًا للجرام.

 وسجل عيار 21، الأكثر رواجًا في سوق المشغولات الذهبية، 415.50 درهمًا للجرام.

تداول سعر جرام الذهب عيار 18 عند سعر 356.25 درهمًا للجرام، وهو العيار المفضل لدى كثيرين في تصنيع المجوهرات المرصعة بالأحجار الكريمة.

سعر الجنيه الذهب  اليوم

وبالنسبة للجنيه الذهب، فقد سجل 3,324 درهمًا خلال تعاملات اليوم.

سعر أونصة الذهب عالميًا وفي الإمارات

وعلى صعيد الأسعار العالمية، بلغ سعر أونصة الذهب نحو 3874.43 دولارًا، وهو ما يعادل نحو 14,557 درهمًا إماراتيًا، وتعد الأونصة المرجع الأساسي لتسعير الذهب في الأسواق المحلية بما يتناسب مع سعر صرف الدرهم أمام الدولار.

عوامل تؤثر في أسعار الذهب

وتتأثر أسعار الذهب في الإمارات بعدة عوامل، أبرزها حركة الأونصة في البورصات العالمية، وتغيرات سعر الدولار، وتوجهات أسعار الفائدة، إلى جانب مستويات الطلب المحلي على المشغولات والسبائك. 

سعر الذهب الإمارات سعر جرام الذهب عيار 24 سعر الأونصة بالدرهم الدرهم الإماراتي

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