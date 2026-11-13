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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ثابت عند 415 درهما.. سعر الذهب في الإمارات الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

شهد سعر الذهب في الإمارات مع تعاملات مساء اليوم الجمعة 13-11-2026 على مستوى محلات الصاغة المختلفة.

سعر الذهب في الإمارات اليوم

وأظهرت تداولات الذهب في الصاغة الإماراتية؛ثباتا من دون تغيير بالتزامن مع إجازات نهاية الأسبوع.

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم 415 درهما إماراتيا.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 467.75 درهم إماراتي.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو  433.25 درهم إماراتي.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 415.25 درهم إماراتي.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 356 درهما إماراتيا.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 3222 درهما إماراتيا.

سعر الذهب الان

سعر تولة الذهب عيار 24

وصل سعر تولة عيار 24 نحو 5456 درهم إماراتي.

سعر تولة الذهب عيار 22

بلغ سعر تولة الذهب عيار 22 نحو 5053 درهما إماراتيا.

سعر أونصة الذهب

وصل سعر أونصة الذهب 14.549 ألف درهم إماراتي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وبلغ سعر أونصة الذهب بالدولار 3877 دولار.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم مال واعمال اخبار الإمارات سعر الذهب في الصاغة سعر جرام الذهب سعر الجنيه الذهب

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