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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب.. أشهر عيار في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ثبت أشهر عيار ذهب في أول تعاملات له اليوم الجمعة 13-11-2026  دون تغيير وذلك على مستوي محلات الصاغة.

آخر تحديث لأشهر عيار ذهب

وجاء آخر تحديث لـ أشهر أعيرة الذهب وهو من عيار 21 الأكثر انتشارًا 5975 جنيها للشراء و 5925 جنيها للبيع.

الذهب ثابت

وثبت سعر الذهب من دون تغيير على مستوى محلات الصاغة المصرية بمختلف الأعيرة وسط حالة من الترقب.

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم نحو  5975 جنيها.

تحركات الذهب

وفقد سعر الذهب مقدار 230 جنيها علي أساس اسبوعي .

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6828 جنيها للشراء و 6771 جنيها للبيع .

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6259 جنيها للشراء و6207 جنيها للبيع .

سعر عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 5975 جنيها للشراء و 5925 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5121 جنيها للشراء و 5078 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3983 جنيها للشراء و 3950 جنيها للبيع .

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 3885 دولار للشراء و3884 دولار للبيع .

سعر الجنيه الذهب

وبلغ الجنيه الذهب 47.8 ألف جنيه للشراء و47,4 ألف جنيه للبيع.

الذهب يرتفع وسط ترقب مسار الفائدة الأمريكية

الذهب في السوق العالمية

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم ، إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع، متأثرة بصعود الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له في 19 شهرا، عقب صدور بيانات أظهرت تسارع التضخم في الولايات المتحدة بوتيرة تجاوزت توقعات الأسواق، إلى جانب تصريحات لمسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي عززت التوقعات باتجاه تشديد السياسة النقدية.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 3977.99 دولار للأوقية، بحلول الساعة 05:06 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل في وقت سابق أدنى مستوى له منذ الرابع من نوفمبر الجاري.

كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.4%، لتسجل 3983.20 دولار للأوقية.

الطلب الهندي على الذهب يتراجع رغم هبوط الأسعار

وفي المقابل، ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في 19 شهرا مقابل سلة من العملات الرئيسية، ما زاد تكلفة شراء الذهب المقوم بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، وضغط على الطلب على المعدن النفيس.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في شركة «تيستي لايف»، إن الذهب شهد تراجعا ملحوظا خلال الأيام القليلة الماضية، لكنه رجح ألا تستمر الأسواق طويلا في هذا الاتجاه.

وجاءت الضغوط على المعدن الأصفر بعدما أظهرت بيانات التضخم الأمريكية لشهر أكتوبر ارتفاعا بأكثر من المتوقع، ما عزز رهانات المستثمرين على تشديد السياسة النقدية، وسط تلميحات من صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى استعدادهم لاتخاذ خطوات إضافية لكبح التضخم، بما في ذلك احتمالات رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.

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