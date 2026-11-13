الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الأهلي لضم المغربي أسامة نور الدين

كشف الإعلامي أمير هشام حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن دخول النادي الأهلي في مفاوضات للتعاقد مع المغربي أسامة نور الدين، لاعب المغرب الفاسي، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، إنه تواصل مع مسؤولين داخل النادي الأهلي للوقوف على حقيقة الموقف، ونفوا تقديم أي عروض رسمية لضم اللاعب، كما لم يحدث أي تواصل مع ناديه، سواء بصورة ودية أو رسمية.

وأوضح أن مسؤولي الأهلي أكدوا أن اللاعب عُرض على النادي بالفعل، لكن لم يُتخذ أي قرار بشأن التعاقد معه، مشيرين إلى أن أسامة نور الدين خارج حسابات الفريق في الوقت الحالي.

وفي المقابل، نقل أمير هشام تصريحات المتحدث الرسمي باسم نادي المغرب الفاسي، والتي أكد خلالها وجود استفسارات رسمية بشأن إمكانية ضم اللاعب، موضحًا أن أسامة نور الدين تلقى عدة عروض من أندية مصرية وسعودية وإماراتية وتركية، وأن العرض التركي يُعد الأعلى من الناحية المالية.

وأضاف أمير هشام أن بعض وكلاء اللاعبين قاموا بعرض أسامة نور الدين على النادي الأهلي، كما جرت مشاهدته وتقييمه، لكن ذلك لم يتطور إلى مفاوضات فعلية أو تحركات رسمية لضمه.

وأشار إلى أن هناك محاولات من بعض الوكلاء لربط أسماء اللاعبين بالنادي الأهلي بهدف رفع قيمتهم التسويقية وأسعارهم، لافتًا إلى أن مجرد ارتباط لاعب باهتمام الأهلي قد يدفع بعض أندية الخليج إلى التحرك سريعًا للتعاقد معه.

واختتم أمير هشام تصريحاته بالتأكيد أن الأهلي لم يتحرك حتى الآن للتعاقد مع أسامة نور الدين، وأن ما تردد بشأن وجود مفاوضات لضم اللاعب لا يعكس حقيقة الموقف داخل القلعة الحمراء.