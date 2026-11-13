قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أزمة ثقة بين رموز الزمالك ومجلس الإدارة بسبب شركة الكرة.. ومخاوف من استغلال الملف انتخابيا
حجز 4 صانعات محتوى لبث مقاطع رقص خادشة
قبل شراء شقة.. 5 مخالفات قانونية احذر الوقوع فيها عند التعاقد على العقارات
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه
هل يجوز عدم متابعة الإمام في سجود السهو؟.. الأزهر للفتوى يوضح الحكم
سعر الدولار في البنوك الآن
سعر الذهب في الصاغة الآن
بعد مظاهرات مليونية.. البرلمان الإسباني يقر تدابير لحماية الحق في السكن
أزمة إنفيديا تلاحق وزير تجارة ترامب.. ضغوط متصاعدة للإطاحة به
مصر ضد مالاوي.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13 / 11 / 2026
مقـ.تل 10 أشخاص في اشتباكات بين قوات الأمن وعمال مناجم الذهب غير الشرعيين بغينيا
امتد إلى 74 دولة.. مايكروسوفت تفشل في احتواء العطل العالمي وتحذر من تجدد توقف خدماتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الأهلي لضم المغربي أسامة نور الدين

المغربي أسامة نور الدين
المغربي أسامة نور الدين
منار نور

كشف الإعلامي أمير هشام حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن دخول النادي الأهلي في مفاوضات للتعاقد مع المغربي أسامة نور الدين، لاعب المغرب الفاسي، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، إنه تواصل مع مسؤولين داخل النادي الأهلي للوقوف على حقيقة الموقف، ونفوا تقديم أي عروض رسمية لضم اللاعب، كما لم يحدث أي تواصل مع ناديه، سواء بصورة ودية أو رسمية.

وأوضح أن مسؤولي الأهلي أكدوا أن اللاعب عُرض على النادي بالفعل، لكن لم يُتخذ أي قرار بشأن التعاقد معه، مشيرين إلى أن أسامة نور الدين خارج حسابات الفريق في الوقت الحالي.

وفي المقابل، نقل أمير هشام تصريحات المتحدث الرسمي باسم نادي المغرب الفاسي، والتي أكد خلالها وجود استفسارات رسمية بشأن إمكانية ضم اللاعب، موضحًا أن أسامة نور الدين تلقى عدة عروض من أندية مصرية وسعودية وإماراتية وتركية، وأن العرض التركي يُعد الأعلى من الناحية المالية.

وأضاف أمير هشام أن بعض وكلاء اللاعبين قاموا بعرض أسامة نور الدين على النادي الأهلي، كما جرت مشاهدته وتقييمه، لكن ذلك لم يتطور إلى مفاوضات فعلية أو تحركات رسمية لضمه.

وأشار إلى أن هناك محاولات من بعض الوكلاء لربط أسماء اللاعبين بالنادي الأهلي بهدف رفع قيمتهم التسويقية وأسعارهم، لافتًا إلى أن مجرد ارتباط لاعب باهتمام الأهلي قد يدفع بعض أندية الخليج إلى التحرك سريعًا للتعاقد معه.

واختتم أمير هشام تصريحاته بالتأكيد أن الأهلي لم يتحرك حتى الآن للتعاقد مع أسامة نور الدين، وأن ما تردد بشأن وجود مفاوضات لضم اللاعب لا يعكس حقيقة الموقف داخل القلعة الحمراء.

أسامة نور الدين أمير هشام الأهلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يتراجع 1750 جنيها من القمة.. انهيار غير مسبوق في أسعار الذهب

مدبولي

بعد قرار الحكومة.. موعد زيادة الحد الأدنى للأجور الجديدة ورفع المرتبات مجددًا

حالة الطقس

الجو هيقلب في ثواني.. لو خارج أو مسافر بكرة الجمعة خلي بالك من "5 ساعات" على الطرق

زلزال - أرشيفية

عالم زلازل: إسرائيل على أعتاب كارثة مدمرة

أشرف بن شرقي

خاص | بن شرقي يحسم موقفه من الانتقال لـ بيراميدز .. تفاصيل

الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الجمعة.. انخفاض الرؤية وأمطار مرتقبة

احمد رتيب

صوته يلامس القلوب.. ظهور مؤثر لطبيب المنيا أحمد رتيب وهو يؤم المصلين قبل العثور على جثمانه

الحسين عموتة

خاص| عموتة يستقر على إعارة ثلاثي الأهلي في يناير.. اتفاق مع سيد عبد الحفيظ بشأن الراحلين

ترشيحاتنا

جيتور  TX 2026

كهربائية بالكامل.. جيتور تقدم TX 2026 بمفهوم رياضي

أخبار السيارات

أرخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري

هافال H7

أسعار هافال H7 موديل 2027 في السوق السعودي

بالصور

فوائد قشر الرمان للمعدة على الريق.. هل يعالج الحموضة ويساعد على التنحيف؟

فوائد قشر الرمان للمعدة على الريق
فوائد قشر الرمان للمعدة على الريق
فوائد قشر الرمان للمعدة على الريق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد