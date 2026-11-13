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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام: لاعبو الزمالك لم يتقاضوا مستحقاتهم منذ 4 شهور

لاعبى الزمالك
لاعبى الزمالك
منار نور

كشف الإعلامي أمير هشام عن استمرار أزمة المستحقات المالية داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في ظل عدم حصول اللاعبين على مستحقاتهم منذ بداية الموسم الجاري.

وأوضح أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، أن لاعبي الزمالك لم يحصلوا على أي مستحقات مالية منذ انطلاق الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن هناك متأخرات تصل إلى نحو 4 أشهر.

وأضاف أن إدارة النادي سبق أن وعدت اللاعبين بصرف مستحقاتهم المالية، إلا أن هذه الوعود لم تُترجم إلى خطوات فعلية حتى الآن، وسط حالة من الترقب داخل صفوف الفريق انتظارًا لحل الأزمة.

واختتم بأن هناك احتمالية لصرف جزء من المستحقات المتأخرة للاعبين خلال شهر ديسمبر المقبل، في محاولة لتخفيف الأعباء المالية وإنهاء حالة الغموض بشأن مستحقاتهم.

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