هجوم يستهدف نقطة تفتيش للحرس الثوري غربي إيران

تعرضت نقطة تفتيش تابعة للحرس الثوري الإيراني، على الطريق الرابط بين أمير آباد وشيخلر في مدينة بوكان بمحافظة أذربيجان الغربية، لهجوم مسلح نفذه مجهولون، مساء الخميس.

وأفادت منظمة "هانا" لحقوق الإنسان بأن الهجوم وقع نحو الساعة الثامنة والنصف مساءً بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى عدم توفّر معلومات بشأن هوية المهاجمين أو تفاصيل الاشتباك والخسائر البشرية المحتملة.

ولم تصدر، وفقاً للمعلومات الواردة في التقرير، أي بيانات رسمية إيرانية بشأن الحادث حتى الآن.

الحرس الثوري يعلن تصفية خلية بيجاك في سردشت

وفي سياق متصل، أعلن مقر "حمزة سيد الشهداء" التابع للقوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، تفكيك فريق من حزب الحياة الحرة الكردستاني (بيجاك)، قال إنه كان يعتزم التسلل إلى الحدود الشمالية الغربية لإيران لتنفيذ أعمال تخريبية وإرهابية.

وذكر المقر، في بيان نقلته وكالة أنباء "إيسنا"، أن العملية جاءت بعد رصد استخباري من قبل فوج حرس الحدود في محافظة أذربيجان الغربية، حيث نصب كميناً للفريق في المرتفعات الحدودية التابعة لمدينة سردشت.

مقتل عنصرين والعثور على جهاز ستارلينك

وأضاف البيان أن الفريق كان يتألف من شخصين، معلناً مقتلهما خلال الاشتباك، والعثور على جثتيهما إلى جانب أسلحة ومعدات مختلفة وجهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية من نوع "ستارلينك".

وحذّر المقر من أي محاولات لزعزعة الأمن على الحدود الشمالية الغربية، مؤكداً أن مثل هذه التحركات ستواجه "رداً حازماً"، بحسب البيان.