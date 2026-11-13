مقـ.تل 10 أشخاص في اشتباكات بين قوات الأمن وعمال مناجم الذهب غير الشرعيين بغينيا

قتل 10 أشخاص على الأقل في اشتباكات بين قوات الأمن وعمال مناجم الذهب غير الشرعيين بغينيا، حسب وكالة فرانس برس.

مقتل 10 أشخاص في اشتباكات بين قوات الأمن وعمال مناجم الذهب غير الشرعيين بغينيا

وقالت صحيفة لوفيجارو الفرنسية أن حكومة غينيا، أعلنت الخميس مساءً، مقتل 10 أشخاص على الأقل جراء اندلاع اشتباكات بين عمال مناجم الذهب وقوات الأمن في شمال شرقي البلاد خلال الأسبوع الجاري.



ووقعت الاضطرابات يوم الأربعاء في منطقة سيغيري الغنية بالمعادن، وفقًا لبيان حكومي، وذلك عقب قرار حظر أنشطة التنقيب غير المنظم وغير القانوني عن الذهب في المنطقة، والذي صدر في 2 نوفمبر الجاري، قبل أن تُنشر قوات من الجيش هناك لاحقًا.