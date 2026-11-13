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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أزمة إنفيديا تلاحق وزير تجارة ترامب.. ضغوط متصاعدة للإطاحة به

ترامب ووزير التجارة الأمريكي
ترامب ووزير التجارة الأمريكي
إلهام عبد العزيز

يواجه وزير التجارة الأمريكي ضغوطًا بسبب تقاعسه عن فرض قيود على صادرات الرقائق الإلكترونية، وتوتر علاقاته مع مسؤولين كبار آخرين في الإدارة.

أزمة الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا 

في الوقت الذي لا تزال فيه تداعيات العلاقة المزعومة بين رئيس شركة إنفيديا جنسن هوانج، ومصدر يُشتبه في ارتباطه بالاستخبارات الصينية، تستحوذ على اهتمام أروقة البيت الأبيض، بدأ بعض كبار مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في توجيه اللوم عن هذه الأزمة السياسية إلى شخص واحد، هو وزير التجارة هوارد لوتنيك.

وحسب صحيفة وول ستريت جورنال، أصبح لوتنيك هدفًا رئيسيًا لتبادل الاتهامات داخل الإدارة الأمريكية، بسبب مساعيه لعرقلة فرض قيود على صادرات الرقائق الإلكترونية، وعلاقته الممتدة منذ سنوات بالرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، الذي يستعد لمغادرة منصبه، فضلًا عن خلافاته السابقة مع عدد من المسؤولين في الإدارة، وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشات.

وفي سياق متصل، قال وزير العدل الأمريكي ‌تود بلانش اليوم الخميس إن وزارة العدل لم تتوصل بعد إلى استنتاج ⁠بشأن ما إذا كانت أليس هوانج، سيدة الأعمال الصينية التي كانت على علاقة غرامية مع الرئيس التنفيذي المستقيل ‌لشركة ⁠إنفيديا جنسن هوانج جاسوسة صينية أم لا.


وأضاف في مؤتمر ⁠صحفي إن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) يحقق في ⁠التقارير التي تفيد بأن أليس ⁠هوانج كانت تعمل لصالح الحكومة الصينية

وكان أعلن مجلس إدارة شركة إنفيديا بدء البحث عن رئيس تنفيذي جديد للشركة، عقب استقالة مؤسسها المشارك جنسن هوانج، على خلفية الكشف عن تورطه في علاقتين خارج إطار الزواج، إحداهما مع امرأة متهمة بالتجسس لصالح الصين.


وكان هوانج، البالغ من العمر 63 عامًا، يتولى قيادة عملاق التكنولوجيا، الذي يؤدي دورًا محوريًا في تطوير الذكاء الاصطناعي، منذ تأسيس الشركة عام 1993. 

وترك منصب الرئيس التنفيذي وتخلى عن عضويته في مجلس الإدارة بأثر فوري، فيما عُينت المديرة المالية كوليت كريس رئيسة تنفيذية مؤقتة للشركة.


وأعلن مجلس الإدارة أنه سيدرس ترشيحات من داخل الشركة وخارجها.

 وفي ظل عدم وجود خطة معلنة لخلافة هوانج، لا يزال السباق على المنصب مفتوحًا أمام جميع المرشحين.

شركة إنفيديا الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا وزير التجارة الأمريكي ترامب

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