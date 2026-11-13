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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مؤلف جحيم العابرين: الفيلم يقدم جزءا كبيرا من تفاصيل الرواية.. والسيناريو يفرض مكاسب أكبر

الفيلم السعودي «جحيم العابرين»
الفيلم السعودي «جحيم العابرين»
محمود زيدان

تحدث أسامة المسلم، مؤلف الفيلم السعودي «جحيم العابرين»، عن كواليس تحويل الرواية إلى عمل سينمائي، موضحًا أن الرواية تضم تفاصيل وأحداثًا أكبر مما يمكن تقديمه في الفيلم، إلا أن العمل نجح في نقل جزء كبير من عالمها إلى الشاشة.

وأوضح المسلم، خلال لقائه ببرنامج يحدث في مصر الذي يقدمة الإعلامي شريف عامر عبر شاشة قناة mbc مصر، أن التحدي الأكبر كان الوصول إلى منطقة وسط تجمع بين الحفاظ على روح الرواية وتقديم تجربة سينمائية مناسبة لجميع المشاهدين، خاصة أن هناك جمهورًا لم يسبق له قراءة الرواية، مشيرًا إلى أن الفيلم يتضمن أيضًا تفاصيل وأحداثًا جديدة لم تكن موجودة في الرواية الأصلية.

وأضاف أن كتابة السيناريو تختلف بطبيعتها عن كتابة الرواية، وهو ما يفرض بعض المكاسب والخسائر في عملية الاقتباس، نظرًا لاختلاف طبيعة السرد بين العمل الأدبي والسينمائي.

وأشاد مؤلف الفيلم بعناصر الإضاءة والتصوير، مؤكدًا أنها لعبت دورًا مهمًا في خدمة العمل وإبراز تفاصيله، كما أثنى على حالة التفاهم والانسجام التي جمعت فريق العمل، قائلًا إن جميع المشاركين كانوا يفهمون بعضهم البعض، وإنهم كانوا محظوظين بالعمل سويًا.

الفيلم السعودي «جحيم العابرين» جحيم العابرين الفيلم السعودي يحدث في مصر

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