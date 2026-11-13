باسل الصلي: العرض العالمي الأول لفيلم جحيم العابرين بمهرجان القاهرة السينمائي مكسب كبير

تحدث الفنان باسل الصلي، بطل الفيلم السعودي «جحيم العابرين»، عن تجربته في العمل، وكواليس تجسيده لشخصية عاصم، مؤكدًا أن المشاركة في السينما تختلف تمامًا عن الدراما التلفزيونية، سواء على مستوى الأداء أو طبيعة التحضير للشخصيات.

وأوضح باسل الصلي، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمة الإعلامي شريف عامر عبر شاشة قناة mbc مصر، أن الأداء السينمائي له طبيعة خاصة ومختلفة عن الدراما، وهو ما تطلب منه بذل مجهود كبير خلال التحضير والتصوير، للوصول إلى الشكل المناسب للشخصية وتقديمها بصورة تليق بأحداث الفيلم.

وكشف عن أحد تفاصيل التحضير لشخصيتي عاصم ويمنى، مشيرًا إلى أنهما كانا يحرصان دائمًا على الابتعاد عن بعضهما خلال فترة التحضير، وهو ما ساعد في خروج الشخصيتين بشكل قوي ومختلف، سواء على مستوى التكوين الدرامي أو أثناء التصوير.

وأعرب باسل الصلي عن سعادته الكبيرة بخوض تجربة العمل مع هذا الكاست المميز، مؤكدًا أنه بذل مجهودًا كبيرًا في الفيلم، ويتمنى أن تنال التجربة إعجاب الجمهور وتحقق النجاح الذي يطمح إليه فريق العمل.

وأشار إلى اختيار مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47 لاستضافة العرض العالمي الأول لفيلم «جحيم العابرين» يمثل مكسبًا كبيرًا للعمل ولجميع صناعه، معربًا عن أمله في أن يحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا ويحظى بتفاعل وإعجاب الجمهور.