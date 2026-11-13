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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر ضد مالاوي.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13 / 11 / 2026

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

تشهد ملاعب كرة القدم، اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، إقامة مجموعة من المباريات المهمة والمثيرة على مستوى المنتخبات، ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الإفريقية، ودوري الأمم الأوروبية، بالإضافة إلى عدد من المواجهات الودية الدولية، التي تحظى باهتمام جماهيري كبير.

وتتصدر مواجهة منتخب مصر أمام نظيره مالاوي قائمة مباريات اليوم، في ظل سعي الفراعنة لمواصلة مشوارهم في التصفيات الإفريقية وتحقيق نتيجة إيجابية، بعدما تعادل المنتخب المصري أمام أنجولا دون أهداف، قبل أن يحقق فوزًا كبيرًا على جنوب السودان بخماسية نظيفة.

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا

تقام اليوم الجمعة مجموعة من المواجهات القوية ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027، وجاءت المواعيد كالتالي:

* جزر القمر ضد الكونغو – الساعة 3:00 عصرًا.
* زامبيا ضد بوروندي – الساعة 3:00 عصرًا.
* موزمبيق ضد إثيوبيا – الساعة 3:00 عصرًا.
* الجابون ضد ليسوتو – الساعة 6:00 مساءً.
* جنوب إفريقيا ضد كينيا – الساعة 6:00 مساءً.
* بوركينا فاسو ضد موريتانيا – الساعة 6:00 مساءً.
* تونس ضد ليبيا – الساعة 6:00 مساءً.
* كاب فيردي ضد ليبيريا – الساعة 6:00 مساءً.
* نيجيريا ضد تنزانيا – الساعة 6:00 مساءً.
* مصر ضد مالاوي – الساعة 9:00 مساءً.
* مالي ضد رواندا – الساعة 9:00 مساءً.
* المغرب ضد النيجر – الساعة 10:00 مساءً.

مواعيد مباريات اليوم في دوري الأمم الأوروبية

وعلى الصعيد الأوروبي، يشهد اليوم إقامة عدد من المباريات المهمة ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، حيث تسعى المنتخبات المشاركة لتحقيق الانتصارات وحصد النقاط.

* مولدوفا ضد كازاخستان – الساعة 7:00 مساءً.
* هولندا ضد اليونان – الساعة 9:45 مساءً.
* صربيا ضد ألمانيا – الساعة 9:45 مساءً.
* إسكتلندا ضد مقدونيا الشمالية – الساعة 9:45 مساءً.
* سلوفينيا ضد سويسرا – الساعة 9:45 مساءً.
* سلوفاكيا ضد جزر الفارو – الساعة 9:45 مساءً.
* بلغاريا ضد آيسلندا – الساعة 9:45 مساءً.
* لوكسمبورج ضد إستونيا – الساعة 9:45 مساءً.
* أندورا ضد جبل طارق – الساعة 9:45 مساءً.
* ليشتنشتاين ضد أذربيجان – الساعة 9:45 مساءً.

مواعيد المباريات الودية الدولية اليوم

وتشهد الأجندة الدولية أيضًا إقامة مجموعة من المباريات الودية، التي تستغلها المنتخبات للاستعداد للاستحقاقات المقبلة وتجربة العناصر الفنية المختلفة.

* سنغافورة ضد باراجواي – الساعة 2:00 ظهرًا.
* السعودية ضد كوريا الجنوبية – الساعة 4:30 مساءً.
* قطر ضد أستراليا – الساعة 4:45 مساءً.
* الإمارات ضد هندوراس – الساعة 6:10 مساءً.
* الكويت ضد سوريا – الساعة 6:30 مساءً.
* الأردن ضد إندونيسيا – الساعة 8:00 مساءً.

وتتجه الأنظار بشكل خاص إلى مواجهة مصر ومالاوي، التي تمثل اختبارًا مهمًا للمنتخب المصري في مشواره بالتصفيات الإفريقية

منتخب مصر تصفيات امم افريقيا دوري الامم الاوروبية

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