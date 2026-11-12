موعد مباراة مصر للناشئين ضد المغرب في تصفيات شمال أفريقيا

يستعد منتخب مصر للناشئين مواليد 2010 لمواجهة قوية مع نظيره المغربي غدا، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للناشئين.

تقام مباراة منتخب مصر ضد المغرب في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة على الملعب الأولمبي بمدينة سوسة في تونس.

ومن المقرر أن تُنقل مباراة مصر ضد المغرب عبر قناة أون سبورت (OnTime Sports) وحساب اتحاد شمال أفريقيا الرسمي.

يدخل منتخب مصر المباراة بعد فوزه في الجولة الأولى على منتخب تونس بنتيجة (2-1) بفضل ثنائية المهاجم عمر شابون.

يتصدر منتخب مصر للناشئين جدول الترتيب برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن المنتخب الجزائري.

فوز منتخب مصر على تونس

حقق منتخب مصر للناشئين مواليد 2010 الفوز على نظيره التونسي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية لتصفيات شمال أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين، والتي تستضيفها تونس خلال الفترة من 10 إلى 16 نوفمبر الجاري.

افتتح التسجيل للمنتخب عمر السيد فى الدقيقة التاسعة قبل أن يتعادل آدم الزريبي لمنتخب تونس فى الدقيقة 19 من عمر المباراة، وفى الشوط الثانى أضاع ناشئو الفراعنة ضربة جزاء، وفى الدقيقة 90 ينجح نفس اللاعب من إحراز الهدف الثانى للفراعنة ليحقق المنتخب أول ثلاث نقاط له في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للناشئين.