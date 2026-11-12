هل هاتفك في خطر؟.. سر الدائرة الزرقاء بجوار الساعة في آيفون

يثير ظهور أيقونة دائرية زرقاء تتوسطها ثلاثة خطوط عمودية وسهمان متجهان للخارج بجوار الساعة في أعلى شاشة هواتف آيفون تساؤلات وقلق العديد من المستخدمين، خوفاً من تعرض هواتفهم للاختراق أو التجسس.



الحقيقة التقنية وراء الرمز

الحقيقة التقنية وراء الرمز

على الجانب الآخر، لا تشير هذه العلامة إلى أي عطل أو اختراق أمني، بل تعني أن ميزة «التحكم الصوتي» المدمجة في نظام التشغيل مفعّلة وتعمل في الخلفية. وتندرج هذه الأداة ضمن خصائص «تسهيلات الاستخدام» من شركة «أبل»، حيث تتيح للمستخدم إدارة هاتفه بالكامل عبر الأوامر الصوتية دون الحاجة للمس الشاشة، مثل فتح التطبيقات، رفع الصوت، أو التقاط صور للشاشة. ومع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، أصبحت هذه الميزة أكثر ذكاءً في فهم الأوامر وتنفيذها.

لماذا تظهر فجأة دون تدخل منك؟

في كثير من الأحيان، تُفعّل هذه الخاصية عن طريق الخطأ نتيجة الضغط المطول غير المقصود على الزر الجانبي للهاتف، خاصة إذا كان مضبوطاً لتشغيل الأوامر الصوتية بدلاً من المساعد الذكي سيري

كيف تُخفي الدائرة الزرقاء في خطوات بسيطة؟

إذا لم تكن بحاجة إلى هذه الميزة وترغب في إزالة الأيقونة من شريط الحالة وتوفير طاقة البطارية، يمكنك تعطيلها بسهولة عبر الخطوات التالية:

افتح تطبيق «الإعدادات» (Settings). انتقل إلى قسم «تسهيلات الاستخدام» اختر «التحكم الصوتي» ثم قم بإيقاف تشغيل المفتاح الخاص بها.

كما يمكنك إيقاف استماع الهاتف مؤقتاً بمجرد نطق عبارة ولمنع تشغيلها مستقبلاً بالخطأ، توجّه إلى إعدادات «الزر الجانبي» داخل قسم تسهيلات الاستخدام، واضبط خيار الضغط المطول على «Siri» أو «إيقاف».