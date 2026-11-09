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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

دليلك الذكي لشراء هاتف جديد.. 6 مزايا أساسية لا تتنازل عنها

6 مزايا أساسية لا تتنازل عنها
6 مزايا أساسية لا تتنازل عنها
لمياء الياسين

عند اتخاذ القرار بشراء هاتف ذكي جديد في وقتنا الحالي، قد تصيبك الحيرة بسبب كثرة الخيارات المتاحة في الأسواق. ولكي تضمن الحصول على جهاز بمواصفات عصرية تلبي احتياجاتك اليومية وتخدمك لسنوات قادمة، هناك ست مزايا رئيسية يجب أن تضعها في الحسبان وفقاً للخبراء:

شاشة ملساء بمعدل تحديث مرتفع: 

لم تعد سلاسة العرض حكراً على الهواتف الرائدة؛ فحتى عند اختيارك لهاتف من الفئة الاقتصادية، يجب ألا يقل معدل تحديث الشاشة عن 90 هرتزاً لضمان تجربة تصفح سريعة ورسوميات ناعمة أثناء الألعاب.

منظومة كاميرات ذكية

التقاط الصور ومقاطع الفيديو أصبح جزءاً أساسياً من يومياتنا. إذا كانت ميزانيتك تتخطى 800 دولار، فابحث عن عدسات فائقة الاتساع والتقريب بدقة احترافية. أما في الفئة الاقتصادية، فيكفيك هاتف بكاميرا خلفية ثنائية تضم عدسة أساسية جيدة وأخرى فائقة الاتساع لتغطية سيناريوهات التصوير المختلفة.

شاشة متطورة من نوع OLED

جودة الألوان والتباين تصنع فارقاً ضخماً. تفوق شاشات OLED و AMOLED على شاشات LCD التقليدية يعود لامتلاكها وحدات إضاءة ذاتية تنبعث بشكل فردي، مما يمنحك ألواناً حيوية، ودرجات أسود عميقة، وكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة.

معالج قوي ومتطور

يمثل المعالج عقل الهاتف النابض؛ للهواتف الرائدة ابحث عن معالج Snapdragon 8 Gen 3. أما إذا كانت ميزانيتك متوسطة (بين 500 و1000 دولار)، فإن معالجات مثل Snapdragon 8 Gen 2 أو A16 Bionic ستوفر لك أداءً ممتازاً ومستقراً.

ذاكرة عشوائية (RAM) كافية: 

لضمان تعدد مهام سلس وتشغيل التطبيقات الثقيلة دون بطء، تتوفر معظم هواتف أندرويد الحديثة بذاكرة عشوائية تبدأ من 12 جيجابايت، بينما تكتفي الهواتف في فئة 500 إلى 800 دولار بسعة 8 جيجابايت، وهي كافية جداً للاستخدام اليومي المستقر.

عمر بطارية طويل ومستدام:

 بغض النظر عن العلامة التجارية أو الفئة السعرية، يجب أن تكون البطارية قادرة على الصمود ليوم كامل من الاستخدام العادي دون الحاجة لإعادة الشحن، لتجنب القلق المستمر من نفاد الطاقة وسط النهار.

هاتف ذكي شراء هاتف ذكي الهواتف الرائدة شاشات OLED احتياجاتك اليومية كاميرا خلفية

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