قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيدة انتصار السيسي تنعى ضحايا حادث قطاري العياط وتوجه بتقديم الدعم الكامل لأسرهم
تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي
الصحة: ارتفاع أعداد مصابي حادث قطار العياط لـ112 مصابًا و7 وفيات
ليلة دامية بجامعة أمريكية.. قتيل و3 جرحى في إطلاق نار بكارولاينا الشمالية
نزل 1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الهبوط
طرابزون سبور ينهي الشوط الأول متقدمًا بثنائية أمام ألانيا.. ومحمد صلاح يوقع على هدف رائع
علي ماهر يعلن تشكيل جهازه المعاون في منتخب مصر استعدادًا للمرحلة المقبلة
علي ماهر يعلن جهازه المعاون في تدريب منتخب مصر.. تفاصيل
برايتون يهزم برينتفورد بثنائية ويحتل وصافة الدوري الإنجليزي
رفع قيمة التعويض لحالات الوفاة والعجز الكلي في حادث قطار العياط إلى 50 ألف جنيه
غيرانين منه.. يحيى الفخراني: اللي بينتقدوا أشرف زكي كانوا عايزين يبقوا مكانه في المنصب
بعد تكليفه بتشكيل الحكومة.. آيزنكوت: هناك حاجة ملحة لقيادة جديدة في إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لا تضع هاتفك بجوار هذه الأشياء.. مخاطر خفية تهدد أموالك وخصوصيتك

لا تضع هاتفك بجوار هذه الأشياء
لا تضع هاتفك بجوار هذه الأشياء
شيماء عبد المنعم

يتعامل كثير من الأشخاص مع الهواتف الذكية باعتبارها مجرد أجهزة إلكترونية عادية، دون الانتباه إلى خطورة وضعها بجوار بعض الأغراض والأجهزة الأخرى التي قد تتسبب في تلف مكوناتها، أو تؤثر في كفاءة عملها، بل وقد تعرض البيانات الشخصية والمعلومات الحساسة لمخاطر غير متوقعة.

ولا تقتصر هذه المخاطر على ارتفاع درجات الحرارة أو التداخل الكهرومغناطيسي، بل تمتد إلى احتمالات فقدان البيانات وتعطل بعض الأجهزة الإلكترونية، فضلا عن مخاطر تتعلق بالخصوصية والأمان الشخصي.

هناك مجموعة من الأشياء التي ينصح بعدم وضعها بالقرب من الهاتف الذكي، لتجنب الأعطال والمشكلات المحتملة.

1. البطاقات البنكية وبطاقات الائتمان:


قد يبدو وضع بطاقات الائتمان والخصم المباشر بجوار الهاتف أمرا طبيعيا، لكن البطاقات التي تعتمد على الشريط المغناطيسي قد تتأثر بالمجالات المغناطيسية القوية، خصوصا عند استخدام أغطية الهواتف المزودة بمغناطيس أو حوامل السيارات المغناطيسية.

ورغم أن الهواتف الحديثة لا تصدر جميعها مجالات مغناطيسية قوية، فإن بعض الملحقات المغناطيسية قد تشكل خطرا على البيانات المخزنة على الأشرطة المغناطيسية للبطاقات.

وقد يكتشف المستخدم المشكلة بصورة مفاجئة عند محاولة الدفع في أحد المتاجر أو استخدام ماكينة الصراف الآلي، بعدما تتوقف البطاقة عن العمل.

لذلك، يفضل الاحتفاظ بالبطاقات البنكية داخل محفظة منفصلة، وعدم وضعها ملاصقة للهاتف، مع العلم أن بطاقات الشرائح الذكية والبطاقات اللاتلامسية لا تتأثر عادة بمجرد وجودها بجوار الهاتف.

هاتف

2. مفاتيح السيارات الذكية:

لم تعد مفاتيح السيارات الحديثة مجرد قطع معدنية تقليدية، إذ تعتمد معظم السيارات الجديدة على مفاتيح إلكترونية تحتوي على دوائر اتصال لاسلكية حساسة.

وقد يؤدي وضع هذه المفاتيح بجوار الهاتف أو داخل حافظة مغناطيسية إلى مشكلات في بعض الحالات، خاصة إذا تداخلت الإشارات اللاسلكية أو وضعت الأجهزة داخل حافظة مصممة بطريقة غير مناسبة.

ومن الأعراض المحتملة ضعف نطاق استقبال إشارة المفتاح أو صعوبة التعرف عليه، ما قد يجبر السائق على الاقتراب أكثر من السيارة لفتح الأبواب وتشغيل المحرك.

ولذلك، ينصح بالاحتفاظ بمفتاح السيارة في جيب منفصل عن الهاتف، وتجنب وضعهما داخل حافظة مغناطيسية واحدة.

هاتف

3. أجهزة اللابتوب والتابلت:

وضع الهاتف فوق جهاز اللابتوب أو التابلت أثناء تشغيلهما قد يؤدي إلى تراكم الحرارة، خاصة إذا كان الكمبيوتر ينفذ مهاما تستهلك قدرا كبيرا من المعالج.

وتزداد المشكلة عند تشغيل الجهازين لفترات طويلة أو أثناء شحنهما في الوقت نفسه، إذ قد ترتفع درجة حرارة الهاتف والبطارية، وهو ما قد يؤثر سلبا في عمر البطارية وأداء المكونات الداخلية.

وفي بعض الحالات، قد تتسبب الحرارة المرتفعة في إيقاف تشغيل الأجهزة تلقائيا لحماية مكوناتها من التلف.

لذلك، يفضل عدم وضع الهاتف فوق لوحة مفاتيح اللابتوب أو فتحات التهوية، مع ترك مساحة كافية للتهوية وتبديد الحرارة.

4. الأجهزة الطبية الإلكترونية:

يعد وضع الهاتف بالقرب من بعض الأجهزة الطبية من أكثر الأمور التي تستدعي الانتباه، خصوصا بالنسبة للأشخاص الذين يستخدمون أجهزة تنظيم ضربات القلب أو مضخات الأنسولين وغيرها من الأجهزة الطبية الإلكترونية.

فقد تتداخل المجالات الكهرومغناطيسية الصادرة عن بعض الهواتف مع عمل أجهزة طبية معينة، وهو ما قد يؤثر في أدائها أو دقة قراءاتها.

وتوصي الجهات الصحية ومصنعو الأجهزة الطبية عادة بالحفاظ على مسافة آمنة بين الهواتف والأجهزة المزروعة داخل الجسم.

وبالنسبة لبعض أجهزة تنظيم ضربات القلب ومزيلات الرجفان القابلة للزرع، تبلغ المسافة الموصى بها عادة 15 سنتيمترا على الأقل، مع ضرورة الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة والطبيب المعالج.

كما ينبغي الانتباه إلى عدم وضع الهاتف مباشرة فوق موضع الجهاز الطبي المزروع، وعدم تجاهل التحذيرات الخاصة بكل جهاز.

5. وحدات التخزين والأقراص الصلبة الخارجية:

تستخدم الأقراص الصلبة الخارجية ووحدات التخزين المحمولة لحفظ الملفات والصور والمستندات المهمة، لكن وضعها بالقرب من مصادر الحرارة أو المجالات المغناطيسية القوية قد يعرض بعض أنواعها للمخاطر.

وتعد الأقراص الصلبة التقليدية HDD أكثر حساسية للمجالات المغناطيسية القوية، لأنها تعتمد على تخزين البيانات مغناطيسيا، بينما تختلف طبيعة المخاطر بالنسبة لوحدات SSD التي تعتمد على شرائح الذاكرة الإلكترونية.

ومع ذلك، لا يعني وجود الهاتف بجوار وحدة التخزين بالضرورة تعرض الملفات للتلف، إذ إن الهواتف الحديثة لا تصدر عادة مجالات مغناطيسية بالقوة التي تؤدي إلى محو بيانات الأقراص الصلبة.

لكن ينصح بتجنب وضع وحدات التخزين في أماكن معرضة للحرارة المرتفعة أو الصدمات، والاحتفاظ بنسخ احتياطية من الملفات المهمة.

6. المستندات الورقية والبطاقات الشخصية:

رغم أن الهواتف الذكية لا تتسبب في تلف الورق بمجرد وضعه بجوارها، فإن الاحتفاظ بالمستندات المهمة والبطاقات الشخصية داخل الجيب نفسه الذي يوجد به الهاتف قد يعرضها للفقدان أو التلف.

وتزداد أهمية هذه المسألة عندما يتعلق الأمر ببطاقات التأمين والمستندات الرسمية وبطاقات العضوية وتذاكر السفر والحفلات، التي قد تحتوي على بيانات شخصية أو معلومات تكشف تفاصيل عن تحركات صاحبها ومواعيده.

وفي حالة فقدان الهاتف أو سرقته، قد يؤدي الاحتفاظ بهذه المستندات معه إلى زيادة مخاطر تعرض المعلومات الشخصية للكشف أو إساءة الاستخدام.

لذلك، يفضل تخصيص محفظة مستقلة للمستندات والبطاقات المهمة، أو الاحتفاظ بها داخل جيب منفصل في الحقيبة.

كيف تحافظ على هاتفك وأغراضك الشخصية؟

لا يتطلب الأمر اتخاذ إجراءات معقدة، بل يكفي الانتباه إلى طريقة تخزين الهاتف والملحقات والأجهزة الأخرى، وتجنب مصادر الحرارة المرتفعة، وإبعاد الأجهزة الطبيةوفقا لتعليمات الشركات المصنعة، مع الاحتفاظ بالبطاقات والمستندات المهمة في أماكن منفصلة.

أشياء يجب إبعادها عن الهاتف أشياء لا يجب وضعها بجوار الهاتف مخاطر وضع الهاتف بجوار الأجهزة الإلكترونية أشياء تؤثر على الهاتف المحمول 6 أشياء خطيرة لا تضعها بجوار هاتفك الذكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار الامريكي

هبط 2.38 جنيه .. مفاجأة في أسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

الحادث

إصابة أكثر من 60 شخصًا في انقلاب قطار قادم من الفيوم بالعياط.. صور

الدولار

ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

الدواجن

ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 8-11-2026 بالأسواق

إمام عاشور

خاص.. إمام عاشور خارج حسابات علي ماهر في منتخب مصر

الذهب

بعد حالة من التذبذب.. سعر الذهب عيار 21 في مصر بمستهل التعاملات

محمد هاني

محمد هاني يُوجّه رسالة شكر بعد رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

محمد صلاح

مكالمة محمد صلاح.. هاني حتحوت يكشف سر رحيل حسام حسن قبل معسكر نوفمبر

ترشيحاتنا

إعادة الهيكلة

تعيينات جديدة في الخارجية السورية تكسر التقاليد الدبلوماسية وتثير الجدل

القوات المسلحة اليمنية

القوات اليمنية تنفذ أكثر من 990 عملية استهداف ضد الحوثيين خلال آخر 24 ساعة

وزير الخارجية يتوجه إلى باريس للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع G7

وزير الخارجية يتوجه إلى باريس للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع G7

بالصور

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

فيديو

حبيب إليسا

قريب ليك يا عمرو.. إليسا تكشف أسرار قصة حبها الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد